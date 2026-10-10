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La Selección argentina Sub 19 ganó el bronce en Paraguay

La Selección argentina derrotó 6-4 a Italia y se subió al podio en los World Skate Games Paraguay 2026. El entrenador Esteban Ábalos destacó el nivel del equipo y la calidad de los jugadores, pese a no alcanzar el objetivo de disputar la final.

La Selección argentina Sub 19 masculina de hockey sobre patines se quedó con el tercer puesto del Campeonato Mundial tras vencer a Italia por 6-4, en el partido por la medalla de bronce de los World Skate Games Paraguay 2026.

El conjunto nacional consiguió una importante victoria ante el seleccionado italiano y cerró su participación en el certamen mundialista con un lugar en el podio.

Los goles argentinos fueron convertidos por Joaquín Morales y Nicolás Alonzo, ambos con dos tantos cada uno, Alejo Espinoza y Bautista Romero. Para Italia marcaron Jacopo Reniero, en dos oportunidades, Giovanni Pesavento y Elia Cardella.

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Tras el encuentro, el entrenador argentino, Esteban Ábalos, habló con Martín Fernández enviado especial de Canal 8 y analizó el desempeño del equipo y reconoció que el objetivo era llegar a la final y pelear por el título. Sin embargo, destacó que el único rival al que no pudieron vencer fue España, que los dejó afuera en una instancia eliminatoria.

“Los cuatro candidatos fueron los que llegaron a las semifinales. Estábamos en el nivel”, señaló el técnico al referirse a la competitividad que mostró el seleccionado durante el campeonato.

Además, Ábalos resaltó una de las principales fortalezas del plantel argentino: la calidad de sus jugadores. Si bien reconoció que el resultado no fue el ideal, valoró el rendimiento colectivo y consideró que el equipo demostró estar a la altura de las principales potencias de la categoría.

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