La Selección argentina Sub 19 masculina de hockey sobre patines se quedó con el tercer puesto del Campeonato Mundial tras vencer a Italia por 6-4, en el partido por la medalla de bronce de los World Skate Games Paraguay 2026.
La Selección argentina Sub 19 ganó el bronce en Paraguay
La Selección argentina derrotó 6-4 a Italia y se subió al podio en los World Skate Games Paraguay 2026. El entrenador Esteban Ábalos destacó el nivel del equipo y la calidad de los jugadores, pese a no alcanzar el objetivo de disputar la final.