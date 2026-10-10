La Selección argentina Sub 19 ganó el bronce en Paraguay

Tras el encuentro, el entrenador argentino, Esteban Ábalos, habló con Martín Fernández enviado especial de Canal 8 y analizó el desempeño del equipo y reconoció que el objetivo era llegar a la final y pelear por el título. Sin embargo, destacó que el único rival al que no pudieron vencer fue España, que los dejó afuera en una instancia eliminatoria.

“Los cuatro candidatos fueron los que llegaron a las semifinales. Estábamos en el nivel”, señaló el técnico al referirse a la competitividad que mostró el seleccionado durante el campeonato.

Además, Ábalos resaltó una de las principales fortalezas del plantel argentino: la calidad de sus jugadores. Si bien reconoció que el resultado no fue el ideal, valoró el rendimiento colectivo y consideró que el equipo demostró estar a la altura de las principales potencias de la categoría.