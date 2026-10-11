"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > cortes

Plan 50 Cuadras: estos serán los cortes y desvíos por obras en calle Santa Fe

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan iniciará este martes 13 los trabajos de limpieza, bacheo y reposicionamiento de tapas sobre calle Santa Fe.

En el marco de la continuidad del Plan 50 Cuadras de Repavimentación, la Municipalidad de la Capital de San Juan pondrá en marcha este martes 13 de octubre una nueva serie de intervenciones urbanas sobre la calle Santa Fe, afectando el tramo comprendido entre la Avenida Leandro N. Alem y la calle Sarmiento.

Las cuadrillas municipales realizarán tareas integrales de limpieza, bacheo y la readecuación de tapas de registro de servicios y desagües pluviales. A raíz de estas maniobras de obra, el tránsito vehicular permanecerá parcialmente interrumpido en los sectores intervenidos, por lo que las autoridades solicitaron circular con extrema precaución y acatar la señalización de los operarios en zona.

La medida impactará de forma directa en el transporte público de pasajeros. Para asegurar el recorrido habitual sin interrupciones mayores, las unidades del sistema Red Tulum aplicarán un desvío unificado que comprenderá el paso por calle Sarmiento, Avenida Córdoba y Avenida Leandro N. Alem.

Te puede interesar...

El ajuste dominó afectará a más de treinta líneas del servicio interurbano que conectan a la Capital con los departamentos de Rivadavia, Rawson, Pocito, Sarmiento, Santa Lucía, 9 de Julio, 25 de Mayo, Caucete, Albardón, Angaco, San Martín y Chimbas. Los usuarios pueden verificar el detalle trazado en tiempo real en la plataforma provincial de cortes de calles.

Temas

Te puede interesar