En el marco de la continuidad del Plan 50 Cuadras de Repavimentación, la Municipalidad de la Capital de San Juan pondrá en marcha este martes 13 de octubre una nueva serie de intervenciones urbanas sobre la calle Santa Fe, afectando el tramo comprendido entre la Avenida Leandro N. Alem y la calle Sarmiento.
Plan 50 Cuadras: estos serán los cortes y desvíos por obras en calle Santa Fe
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan iniciará este martes 13 los trabajos de limpieza, bacheo y reposicionamiento de tapas sobre calle Santa Fe.