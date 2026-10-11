Plan 50 Cuadras: estos serán los cortes y desvíos por obras en calle Santa Fe

Las cuadrillas municipales realizarán tareas integrales de limpieza, bacheo y la readecuación de tapas de registro de servicios y desagües pluviales. A raíz de estas maniobras de obra, el tránsito vehicular permanecerá parcialmente interrumpido en los sectores intervenidos, por lo que las autoridades solicitaron circular con extrema precaución y acatar la señalización de los operarios en zona.

La medida impactará de forma directa en el transporte público de pasajeros. Para asegurar el recorrido habitual sin interrupciones mayores, las unidades del sistema Red Tulum aplicarán un desvío unificado que comprenderá el paso por calle Sarmiento, Avenida Córdoba y Avenida Leandro N. Alem.