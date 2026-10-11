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Colapinto abandonó la carrera por un desperfecto técnico en su auto

El monoplaza del piloto argentino tuvo una avería y se frenó en la curva 7 durante la vuelta 31.

  • Franco Colapinto abandonó la carrera luego de que su auto sufriera un desperfecto técnico.
  • El monoplaza del piloto argentino tuvo una avería y se frenó en medio de la pista. Antes de tener que dejar la competición, el oriundo de Pilar había logrado escalar una posición desde la largada y marchaba 14°.
  • Sin embargo, tras la sanción a George Russell, que largó desde el último puesto, Colapinto avanzó una posición en la grilla.
  • Por su parte, Pierre Gasly partió desde el séptimo lugar, mientras que Max Verstappen consiguió la pole position.
  • La carrera se puede ver en vivo por ESPN y Disney+.

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