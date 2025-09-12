La Peque Pareto llegará en octubre y brindará un disertación

La inscripción ya está habilitada, es totalmente gratuita y cuenta con resolución ministerial, lo que garantiza puntaje oficial para los asistentes. Quienes deseen participar pueden registrarse al siguiente link.

Paneles destacados

Además de la presencia de la Peque, el congreso contará con la participación de reconocidos referentes:

, atleta paralímpico y múltiple campeón nacional e internacional. Hernán Vila , entrenador de vela y referente olímpico.

, entrenador de vela y referente olímpico. Eduardo Sotelo , profesor de Educación Física y referente en inclusión y neurodesarrollo.

, profesor de Educación Física y referente en inclusión y neurodesarrollo. Sergio Verón, profesor, kinesiólogo y comunicador de hábitos saludables.

Un encuentro federal con múltiples espacios

El Centro de Convenciones Guillermo Barrera Guzmán será sede principal de los paneles. También habrá talleres en el Complejo Ferro Urbanístico, clínicas en el Centro Cultural José Amadeo Conte Grand y una feria con food trucks en los espacios verdes.

Con entrada libre y gratuita, el 2° Congreso Nacional de Deporte Inclusivo invita a toda la comunidad deportiva, educativa y de la salud a ser parte de dos jornadas de aprendizaje y experiencias que dejarán huella.