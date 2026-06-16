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La pasión argentina transforma Kansas City antes del estreno mundialista

Miles de hinchas argentinos coparon las calles de Kansas City en la antesala del debut ante Argelia. Banderazos, caravanas, largas filas y una ciudad teñida de celeste y blanco marcan el clima mundialista.

La cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 ya se vive con intensidad en Kansas City. A pocas horas del encuentro frente a Argelia, la ciudad estadounidense quedó envuelta en una verdadera fiesta albiceleste, con miles de fanáticos que llegaron desde distintos puntos del mundo para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

Desde temprano, las principales vías de acceso al Arrowhead Stadium comenzaron a mostrar una postal que se repite cada vez que juega Argentina: autos cargados de banderas, bocinazos y camisetas celestes y blancas avanzando rumbo al estadio. Las autopistas interestatales 70 y 435 se transformaron en una caravana permanente de hinchas que sueñan con volver a ver a la Selección defender la corona obtenida en Qatar 2022.

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La habitual tranquilidad de Kansas City quedó completamente alterada por la pasión argentina. Durante toda la jornada, plazas, parques y distintos puntos de encuentro estuvieron colmados de fanáticos llegados desde Argentina, Miami, Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos.

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Uno de los momentos más destacados de la previa fue el multitudinario banderazo realizado en el centro de la ciudad. Entre 1.000 y 2.000 personas se reunieron para cantar, saltar y acompañar a la Selección en las horas previas al debut mundialista. Entre banderas argentinas, camisetas históricas y enormes estandartes con la imagen de Diego Maradona, la ciudad se convirtió por momentos en una extensión de cualquier plaza argentina.

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Entre los miles de hinchas también hubo una importante presencia sanjuanina. Familias y grupos de amigos llegaron especialmente para acompañar a la Selección y ser parte de una jornada que quedará marcada en la historia del Mundial.

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Mientras tanto, en los alrededores del Complejo Deportivo Truman, donde se encuentra el Arrowhead Stadium, comenzaron a formarse extensas filas para ingresar al estadio. Los controles de seguridad fueron estrictos, con acceso individual mediante escáner electrónico y exhaustivas revisiones, lo que generó largas esperas para los simpatizantes.

Embed - MUNDIAL: HINCHAS ARGENTINOS EN LA PREVIA EN EL FAN FEST DE KANSAS CITY

La expectativa crece minuto a minuto. Argentina pone primera en el Mundial y sus hinchas ya ganaron la tribuna mucho antes del pitazo inicial.

El Mundial se vive por Canal 8

El esperado debut de la Selección argentina frente a Argelia podrá seguirse en vivo por Canal 8, el canal del Mundial en San Juan. Además de la transmisión del partido, el equipo periodístico realiza una cobertura especial desde Estados Unidos con toda la información, el color y el detrás de escena de la máxima cita del fútbol.

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