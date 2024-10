La fuerte declaración de Pep Guardiola sobre Lionel Messi

Sin embargo, el experimentado de 53 años no se olvidó de los otros dos futbolistas que para muchos lideran la tabla: “A lo mejor le estoy faltando el respeto a Pelé y a Diego Maradona, pero no me imagino a nadie como Messi, con su consistencia”, y recordó “vi a ese chico entrenar todos los días y jugar todos los partidos”.

“Es único”, cerró en Che Tiempo Che Fa Pep Guardiola, sobre el jugador que comandó al equipo culé a ganar entre los 14 títulos, las Champions de 2009 y 2011.