La firme postura de Martino sobre la posible llegada de Di María a Inter Miami

El club de las estrellas, que se encuentra en un buen nivel competitivo de la MLS con el primer puesto de la Conferencia Este luego de lo que fue el pobre rendimiento en los enfrentamientos por la pretemporada, no tiene más lugar para los lujos. En conferencia, Martino remarcó: “Me cuesta encontrar la forma en la que Inter Miami pueda contratarlo”. El actual futbolista de Benfica no tiene un arreglo confirmado con el club portugués, debido a los diversos desacuerdos en los arreglos contractuales; por eso, los rumores sobre el futuro de Fideo comenzaron a crecer y una de las opciones que no podía faltar fue la del club presidido por David Beckham.

“No hace falta que hable de las cualidades que tiene Ángel”, aclaró el DT. A modo explicativo, Tata entendió que “se puede dar en una situación muy especial” y, a dos meses de que se abra un nuevo libro de pases, la institución no estaría en ese contexto, ya que debe cumplir con ciertos requisitos y otras normas que no pueden pasar por alto. “Nosotros tenemos un plantel que está dentro del presupuesto que pide la MLS; no tenemos forma de traer a una figura como Di María ni a ninguna otra figura”, sentenció el ex entrenador de la Selección Argentina. Además, recalcó que “hasta que no cambien las reglas” no será factible hacer esta incorporación, comprendiendo que la Major League Soccer tiene un Fair Play Financiero que limita y controla a los clubes en el manejo económico.