La explicación de Zverev tras su derrota ante Cerúndolo

"Para mí, concretamente, fue quizás un poco más complicado que para otros debido a mi diabetes. Tengo un horario fijo para comer y cosas así, y, por supuesto, no fue posible porque, desde las 12, no comí mucho", manifestó ante los medios. "No es excusa porque, repito, siento que mi oponente jugó mejor. Fue igual para todos: no todos comieron lo que querían y quizá no entrenaron lo que querían, pero no es nada de lo que pueda quejarme porque todos estábamos en la misma situación", concluyó.

La alegría de Cerúndolo tras la clasificación

El triunfazo de Francisco Cerúndolo sobre Alexander Zverev, que lo clasificó a cuartos de final del Madrid Open, representó uan gran alegría para el tenista argentino. "El tenis masculino está muy abierto, hay muchos que pueden ganar. Shasha (Zverev) era uno de los favoritos pero hay otros. Jakub Mensik (su próximo rival) viene de ganar en Miami, es muy joven y saca como una bestia", expresó."No me veo favorito, me veo cincuenta y cincuenta. Está todo muy abierto porque el nivel es muy alto en todos los jugadores que quedan”, concluyó.