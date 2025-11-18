El año 2025 comienza a desandar su etapa de cierre y el BMX sanjuanino le pone un broche de oro con la Copa Navidad. En su 5ta edición, y con una gran cantidad de participantes de San Juan y algunas provincias, tendrá una de las competencias características de la fecha.
La Copa Navidad cerrará la temporada del BMX sanjuanino
