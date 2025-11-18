"
La Copa Navidad cerrará la temporada del BMX sanjuanino

El BMX de San Juan completará su calendario 2025 el próximo 29 de noviembre. La tradicional Copa Navidad será el broche de oro de la temporada.

El año 2025 comienza a desandar su etapa de cierre y el BMX sanjuanino le pone un broche de oro con la Copa Navidad. En su 5ta edición, y con una gran cantidad de participantes de San Juan y algunas provincias, tendrá una de las competencias características de la fecha.

El evento se realizará el 29 de noviembre en el Club Bicicross San Juan, y repartirá premios en efectivo a los que finalicen del 1° al 8° para las categorías championship.

También se realizarán Hole shot (pasadas especiales) con premios en efectivo para todas las categorías expertos y championship.

El valor de la inscripción será de $35.000 y se podrán inscribir hasta el 27 de noviembre, lo que incluirá placa de la competencia, trofeos a todas las categorías (Incluido hasta el que no clasifica) y dinero en efectivo a los ganadores. Además de sorteos y regalos.

Cronograma de competencia:

- Entrenamientos

  • Libre con partidor (10 a 12)

- Warm up:

  • Challenger hasta 14 años (19:20 - 19:40)
  • Championships de 15años en adelante (19:40 a 20)

- Competencia: 20:20hs.

