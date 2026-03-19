La Copa Libertadores sortea su fase de grupos: así están los bombos

Los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026
Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), Liga de Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).
Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).
Bombo 3: Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER).
Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Deportes Tolima (COL) e Independiente Medellín (COL).
Formato del sorteo:
- Los 32 equipos, que se dividirán en 8 grupos de 4 clubes cada uno.
- El equipo campeón de la Libertadores 2025, será colocado directamente como cabeza de serie del Grupo A.
- A fin de establecer las cabezas de serie de los 7 Grupos restantes (B al H), se utilizará el ranking de clubes Conmebol del 15 de diciembre de 2025. Los 7 clubes cabezas de serie de los Grupos B al H, serán los equipos posicionados en las primeras 7 ubicaciones según el referido ranking.
- La segunda línea estará compuesta por el último Campeón de la Sudamericana 2025, más los 7 equipos subsecuentes del ranking de clubes del 15 de diciembre de 2025, la tercera y cuarta línea también estará conformada en base a dicho ranking.
- En la fase de grupos cada equipo jugará un partido en condición de local y un partido en condición de visitante contra cada uno de los otros equipos del mismo grupo
- Los equipos ubicados en primer y segundo lugar de cada grupo se clasificarán para la fase de octavos de Final.
- Los 8 equipos ubicados en la tercera posición en sus respectivos grupos clasificarán a la fase de playoffs de octavos de final de la Sudamericana 2026.
- Dentro de un mismo grupo no podrá haber dos equipos de un mismo país, por lo tanto, si resultaren sorteados, pasarán a ocupar el siguiente grupo y se sorteará nuevamente otro equipo para dicho grupo. Se aceptarán 2 clubes de un mismo país en el grupo, únicamente si uno de los clubes es proveniente de la Fase 3 de la competición.