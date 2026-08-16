Farmear aura": la jerga gamer que se convirtió en batallas virales

El término fusiona dos conceptos clave: "farmear" (repetir una acción en un juego para acumular recursos) y "aura" (la medida imaginaria de seguridad, estilo y carisma que proyecta una persona). Así, quien "farmea aura" realiza acciones concretas para ganar puntos ficticios de popularidad o reconocimiento, mientras que cometer un error o quedar expuesto resta puntos en el marcador social.

En Brasil, el fenómeno cruzó la pantalla y se trasladó a las plazas de ciudades como San Pablo, Belém y Teresina. Allí, los jóvenes participan de batallas cara a cara donde, sin contacto físico, apelan a bailes, miradas, poses y actuaciones para convencer al público y a los jurados de su nivel de "aura".