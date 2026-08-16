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Farmear aura": la jerga gamer que se convirtió en batallas virales

De las pantallas a las plazas: el término que mide el estilo, la seguridad y la presencia de las personas traspasó los videojuegos para transformarse en duelos callejeros de bailes y poses.

El lenguaje de internet sigue conquistando la vida cotidiana de los jóvenes. La expresión "farmear aura", que combina la jerga de los videojuegos con el concepto de carisma personal, se convirtió en tendencia en las redes sociales y escaló a un fenómeno cultural en Brasil, donde organizan competencias públicas para definir quién tiene mayor presencia.

El término fusiona dos conceptos clave: "farmear" (repetir una acción en un juego para acumular recursos) y "aura" (la medida imaginaria de seguridad, estilo y carisma que proyecta una persona). Así, quien "farmea aura" realiza acciones concretas para ganar puntos ficticios de popularidad o reconocimiento, mientras que cometer un error o quedar expuesto resta puntos en el marcador social.

En Brasil, el fenómeno cruzó la pantalla y se trasladó a las plazas de ciudades como San Pablo, Belém y Teresina. Allí, los jóvenes participan de batallas cara a cara donde, sin contacto físico, apelan a bailes, miradas, poses y actuaciones para convencer al público y a los jurados de su nivel de "aura".

En la Argentina, la expresión se afianzó a través de la comunidad de streaming —con creadores de contenido como Lautaro Del Campo, alias "La Cobra"— y se utiliza frecuentemente en el ámbito deportivo y de redes sociales para calificar la actitud de figuras como Lionel Messi.

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