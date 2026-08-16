El lenguaje de internet sigue conquistando la vida cotidiana de los jóvenes. La expresión "farmear aura", que combina la jerga de los videojuegos con el concepto de carisma personal, se convirtió en tendencia en las redes sociales y escaló a un fenómeno cultural en Brasil, donde organizan competencias públicas para definir quién tiene mayor presencia.
Farmear aura": la jerga gamer que se convirtió en batallas virales
De las pantallas a las plazas: el término que mide el estilo, la seguridad y la presencia de las personas traspasó los videojuegos para transformarse en duelos callejeros de bailes y poses.