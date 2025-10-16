¡Insólito! Apareció Cristiano Ronaldo en las entradas del Federal A

La incredulidad se apoderó del mundo del fútbol dentro de las redes sociales, cuando el usuario de X @DiegoRoggiani compartió una foto de cinco entradas que habría adquirido de cara a la final por el ascenso a la Primera Nacional.

En las mismas además de un detalle inexplicable como una imagen del histórico delantero Cristiano Ronaldo, quien le ha entregado los mejores años de su carrera al Manchester United inglés y al Real Madrid español, hubo otras cuestiones que demostraron que las mismas son genéricas y llevan años esperando para salir a la venta.

Entre estos detalles se nota que las mismas cuentan con el escudo de la AFA con tan solo dos estrellas, siendo que la tercera conquista argentina en el Mundial fue conseguida en Qatar 2022, y además hay varios dibujos de la pelota Teamgeist, utilizada por la FIFA para el Mundial de Alemania 2006.

Además, su condición de genérica queda demostrada al no contener ningún detalle del partido en cuestión y tener, en letras mayúsculas, la frase “Campeonato de Primera División”, aunque se trata de la final de la tercera categoría.

En cuanto a lo deportivo, los clasificados a la final son Atlético de Rafaela y Ciudad de Bolívar. Por su parte, la “Crema” alcanzó a jugar en la primera categoría en este siglo, con dos pasos: en la temporada 2003/2004 y entre las temporadas 2011/2012 y 2016/2017.

Además, su descenso en la temporada pasada, al perder el partido por el tercer descenso con Talleres de Remedios de Escalada, se transformó en su vuelta a la tercera categoría tras 36 años, ya que había disputado el denominado “Torneo del Interior” en 1989.

Por su lado, Ciudad de Bolívar se encuentra en el mejor momento de su historia. Habiendo sido fundado en 2002 por iniciativa del conductor televisivo Marcelo Tinelli, oriundo de la ciudad, la institución se destacó en el vóley hasta 2020, cuando empezó su camino en el fútbol.

Tras dos años en el Regional Federal Amateur, el club ascendió al Federal A y se encuentra con chances de alcanzar la Primera Nacional por primera vez, habiendo participado también en las últimas tres ediciones de la Copa Argentina.