Infantino: "Argentina tiene que ser líder del fútbol mundial"

Además, llenó de elogios al país en su cuarta visita y aseguró que habrá más colaboraciones en un futuro. "En Argentina estoy en mi casa. Después de mi tercera visita, Argentina ganó el tercer Mundial, entonces habrá muchas visitas más, ja. Argentina es un país lindísimo, con gente muy amable y este Mundial Sub 20 otra vez ha demostrado que son la mejor hinchada del mundo. En Qatar han sido excepcionales", expresó. "Me voy con mucha alegría y con la convicción de que tenemos mucho que hacer juntos con el fútbol argentino, con el Chiqui Tapia, con los clubes. Argentina no solo es campeón del mundo en selecciones sino que tiene que ser líder en el fútbol mundial y en la FIFA tenemos que tener una colaboración muy estrecha con los países importantes como Argentina para liderar el movimiento futbolístico en todo el mundo", concluyó.

Chiqui Tapia: "Ser parte de la organización de este Mundial nos llena de orgullo"

Claudio Tapia, presidente de la AFA, también habló luego de la finalización del Mundial Sub 20 organizado en la Argentina. "Nosotros estamos agradecidos al presidente, que nos dio la posibilidad de ser sede, parte de la organización este Mundial. Haberlo podido desarrollar en nuestro país fue importantísimo, no solo por lo que enmarca organizar un Mundial Sub 20, sino por la posibilidad de poder seguir desarrollando el proyecto que tenemos en la Selección, poder ver a los chicos nuestros jugar. Y después contento, felices con el acompañamiento que se ha tenido, con partidos con muchísimo público. Es el de mayor asistencia de público", aseguró el Chiqui. "Quizás con algunas deudas para el futuro, pero los campos de juego hemos estado bien, en algunos no tanto, pero se ha hecho un trabajo importantísimo donde todas las delegaciones han podido no solo desarrollar sus proyectos sino que también disfrutar de este país, hubo mucho turismo. Orgullosos de haberlo podido hacer y seguir acompañando a FIFA en estos proyectos que son importantísimos para nosotros, poder ser parte de la organización de este Mundial nos llena de orgullo y de fuerzas para seguir trabajando conjuntamente con el presidente", cerró.

"Vamos por la cuarta estrella"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, pasó por las oficinas de la Liga Profesional, donde descubrieron una plaqueta junto a Claudio Tapia, presidente de la AFA. Además, el Chiqui le dedicó unas palabras y bromearon con la obtención de la cuarta estrella tras la cuarta visita del suizo al país. "Somos privilegiados de su cuarta visita a nuestro país. Ahora vamos por la cuarta estrella, ja. Siempre ha apoyado a nuestro país en todo, muy felices de poder acompañarlo en su gestión. Creo que va a ser el presidente más exitoso y va a tener a la AFA acompañándolo en todos los proyectos", declaró Tapia.