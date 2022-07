Independiente vs. Atlético Tucumán: a puertas cerradas y en campo neutral

En concreto, el partido se llevará a cabo el domingo, desde las 11 de la mañana en el estadio de Platense. Además, será a puertas cerradas, por lo que ningún hincha podrá acercarse a alentar al Rojo.

https://twitter.com/Independiente/status/1550881017908576263 El encuentro suspendido entre #Independiente y Atlético Tucumán se jugará mañana domingo a las 11 hs. en el estadio de Platense. El mismo se realizará sin presencia del público. — C. A. Independiente (@Independiente) July 23, 2022

Independiente y la chance de seguir en cancha neutral y sin público hasta las elecciones

La decisión de que el club de Avellaneda juega en campo neutral se da en medio de lo que son las deliberaciones acerca de si deberá mantenerse dicha medida, hasta tanto el club tenga elecciones y se normalice su situación institucional.

"Hasta que no tengamos una fecha para las elecciones, creo que no se van a poder jugar más los partidos ahí (Libertadores de América). Hay que ser coherentes y estar en lo preventivo. Si no está garantizada la seguridad, no se va a considerar jugar en Avellaneda", explicó el titular de Aprevide, Eduardo Aparicio, en diálogo con Télam. Al ahondar sobre la cuestión, aseguró que el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, está "más firme que nunca" en esta decisión, al igual que la Asociación del Fútbol Argentino.

Independiente cambia de lugar su concentración

A raíz de la amenaza de un grupo de hinchas de impedir la salida del micro desde el hotel donde se suele hospedar el Rojo, la dirigencia acordó que le delegación pase la noche en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. De esta manera, se espera que la iniciativa no tome fuerza.

La probable formación de Independiente

Sebastián Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Edgar Elizalde; Lucas Romero, Iván Marcone; Tomás Pozzo, Juan Cazares, Alan Soñora; Facundo Ferreyra o Rodrigo Márquez. DT: Claudio Graf.