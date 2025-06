Ignacio Malcorra fue tajante sobre su foto con los juveniles de Newell's

Ya con la espuma baja y el tema un poco más claro, Ignacio Malcorra fue consultado por el tema. El 10 de Rosario Central optó por simplemente detallar lo sucedido y brindó compasión y empatía para con los jóvenes involucrados.

“En lo personal me da mucha tristeza y me pone mal por los nenes. Yo siempre me saqué fotos con todos. Ellos estaban ahí, yo fui a ver a mi hijo, cuando terminaron de jugar pasaron, me saludaron y me saqué una foto como me saco con todos”, comenzó.

A lo que agregó: “Llegó a lo que llegó y me pone triste por ellos, porque son nenes de ocho años, nocentes, todavía no saben mucho lo que hacen. Creo que ellos quisieron un momento de felicidad y no pasa nada mas que por eso, como hace cualquier nene cuando ve un jugador de Primera División y quiere sacarse una foto”.

La palabra de Scaloni sobre lo sucedido

"Vi la foto. Realmente lo que hay que valorar es que esos chicos se quisieron sacar una foto con un jugador de Primera División, que es la ilusión que todos tienen y han visto un jugador que, mas allá de su camiseta, es un futbolista que llegó a Primera. Tendría que haber sido algo normal", comenzó el DT de la Selección, que fue consultado por el tema en la previa del encuentro contra Chile.

A su vez, bancó a los nenes diciendo que "yo a su edad me hubiera encantado y también me habría sacado una foto, sin importar la camiseta que lleva".