Horarios y sedes de los partidos de Argentina en el Mundial 2026
La Selección debuta ante Argelia en Kansas el 16 de junio. La definición tuvo lugar este sábado en Washington, donde la entidad que regula el fútbol mundial oficializó el fixture completo de los 104 encuentros de la Copa.
La FIFA oficializó este sábado el calendario del Mundial 2026 y definió los días, horarios y sedes de los 104 encuentros que conformarán el certamen que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.
La Selección argentina disputará la fase inicial del Mundial 2026 en el centro de Estados Unidos, donde se medirá con Argelia, Austria y Jordania por el Grupo J. Los partidos de primera ronda tendrán como sedes el Kansas City Stadium y el Dallas Stadium, ubicados en el corazón del país anfitrión.
El equipo de Scaloni se enfrentará a Argelia en Kansas el 16 de junio (21.00, hora local). En tanto, lo hará con Austria el 22 en Dallas (13.00, hora local) y cerrará la fase de grupos el 27 (22.00, hora local) ante Jordania en Dallas.
Si Argentina termina como líder del Grupo J, su primer cruce eliminatorio se jugaría en la costa este de los Estados Unidos. El calendario preliminar indica que los octavos de final tendrían lugar en el Miami Stadium, donde el seleccionado podría iniciar su camino en la instancia decisiva del torneo.
Manolo Zubiria, director del torneo de la Copa Mundial de la FIFA, explicó cómo es la logística del sorteo. "Fue un proceso que lo estuvimos pensando durante dos años. Es el más grande de la historia de los Mundiales. Hemos trabajado muchísimo para poder hacer esto posible y para encontrar el balance perfecto. Será un largo Mundial, el más largo de la historia. Diferentes husos horarios, climas. Los aficionados tienen que disfrutar y viajar a dónde jueguen sus equipos y por eso tenemos que encontrar la mejor manera", precisó.
Las 16 ciudades sede del Mundial
El torneo se disputará en tres países, con una estructura inédita de 16 ciudades:
-Ciudad de México
-Guadalajara
-Monterrey
-Toronto
-Vancouver
-Los Angeles
-San Francisco
-Boston
-Nueva York / Nueva Jersey
-Philadelphia
-Houston
-Dallas
-Miami
-Atlanta
-Kansas City
-Seattle
Estas sedes recibirán los encuentros de fase de grupos y los cruces de eliminación directa.
El camino hacia la final: fechas clave
Además del fixture inicial, la FIFA también informará el calendario completo de la etapa final, que incluye: 14 y 15 de julio: Semifinales en Dallas y Atlanta, 18 de julio: partido por el tercer puesto en Miami, 19 de julio: gran final en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey.