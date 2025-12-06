Horarios y sedes de los partidos de Argentina en el Mundial 2026

image

Si Argentina termina como líder del Grupo J, su primer cruce eliminatorio se jugaría en la costa este de los Estados Unidos. El calendario preliminar indica que los octavos de final tendrían lugar en el Miami Stadium, donde el seleccionado podría iniciar su camino en la instancia decisiva del torneo.

Manolo Zubiria, director del torneo de la Copa Mundial de la FIFA, explicó cómo es la logística del sorteo. "Fue un proceso que lo estuvimos pensando durante dos años. Es el más grande de la historia de los Mundiales. Hemos trabajado muchísimo para poder hacer esto posible y para encontrar el balance perfecto. Será un largo Mundial, el más largo de la historia. Diferentes husos horarios, climas. Los aficionados tienen que disfrutar y viajar a dónde jueguen sus equipos y por eso tenemos que encontrar la mejor manera", precisó.

Las 16 ciudades sede del Mundial

El torneo se disputará en tres países, con una estructura inédita de 16 ciudades:

-Ciudad de México

-Guadalajara

-Monterrey

-Toronto

-Vancouver

-Los Angeles

-San Francisco

-Boston

-Nueva York / Nueva Jersey

-Philadelphia

-Houston

-Dallas

-Miami

-Atlanta

-Kansas City

-Seattle

Estas sedes recibirán los encuentros de fase de grupos y los cruces de eliminación directa.

El camino hacia la final: fechas clave

Además del fixture inicial, la FIFA también informará el calendario completo de la etapa final, que incluye: 14 y 15 de julio: Semifinales en Dallas y Atlanta, 18 de julio: partido por el tercer puesto en Miami, 19 de julio: gran final en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey.