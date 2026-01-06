"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > hockey sobre patines

Hockey sobre patines: Páez dejó de ser el DT del seleccionado argentino

El Comité Nacional confirmó la salida de José Luis Páez como entrenador del equipo masculino senior. El alejamiento se da en un momento decisivo del calendario internacional, con competencias de alto nivel en el horizonte.

El seleccionado argentino masculino de hockey sobre patines atraviesa horas de reconfiguración interna tras confirmarse la salida de José Luis Páez como entrenador principal del plantel mayor. La información fue oficializada por el Comité Nacional de Hockey Sobre Patines (CNTHsP), luego de que el propio técnico presentara su renuncia mediante una nota formal.

La decisión ya se encuentra en análisis por parte de las autoridades del Comité, que en los próximos días deberán definir cómo continuará el proceso de conducción del equipo en un tramo clave de la temporada internacional.

El alejamiento de Páez, histórico referente del banco argentino y conocido en el ambiente como “el Negro”, no se da de manera aislada. Días atrás, Sergio Clavel, integrante central del cuerpo técnico desde 2018, también resolvió dar un paso al costado, marcando el cierre de una etapa que dejó una huella profunda en el hockey nacional.

Te puede interesar...

Ese ciclo tuvo su punto más alto en 2022, cuando Argentina se consagró campeona del mundo en San Juan, un logro que quedó grabado como uno de los momentos más destacados de la disciplina y que consolidó al seleccionado como protagonista indiscutido a nivel internacional.

La salida del entrenador se produce en una coyuntura especialmente sensible. En apenas cuatro meses, el combinado albiceleste deberá afrontar la Copa de las Naciones, que se disputará en Suiza entre fines de marzo y comienzos de abril. Más adelante, el gran objetivo será la participación en los World Skate Games 2026, previstos del 30 de septiembre al 18 de octubre en Asunción, Paraguay.

Con desafíos exigentes por delante y plazos ajustados, el hockey sobre patines argentino enfrenta ahora la necesidad de reordenar su estructura técnica para sostener su nivel competitivo y continuar en los primeros planos del escenario internacional.

Temas

Te puede interesar