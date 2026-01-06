El seleccionado argentino masculino de hockey sobre patines atraviesa horas de reconfiguración interna tras confirmarse la salida de José Luis Páez como entrenador principal del plantel mayor. La información fue oficializada por el Comité Nacional de Hockey Sobre Patines (CNTHsP), luego de que el propio técnico presentara su renuncia mediante una nota formal.
Hockey sobre patines: Páez dejó de ser el DT del seleccionado argentino
