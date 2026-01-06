Hockey sobre patines: Páez dejó de ser el DT del seleccionado argentino

Ese ciclo tuvo su punto más alto en 2022, cuando Argentina se consagró campeona del mundo en San Juan, un logro que quedó grabado como uno de los momentos más destacados de la disciplina y que consolidó al seleccionado como protagonista indiscutido a nivel internacional.

La salida del entrenador se produce en una coyuntura especialmente sensible. En apenas cuatro meses, el combinado albiceleste deberá afrontar la Copa de las Naciones, que se disputará en Suiza entre fines de marzo y comienzos de abril. Más adelante, el gran objetivo será la participación en los World Skate Games 2026, previstos del 30 de septiembre al 18 de octubre en Asunción, Paraguay.

Con desafíos exigentes por delante y plazos ajustados, el hockey sobre patines argentino enfrenta ahora la necesidad de reordenar su estructura técnica para sostener su nivel competitivo y continuar en los primeros planos del escenario internacional.