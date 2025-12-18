Hinestroza se despidió de Atlético Nacional y se acerca a Boca

Hinestroza - Atl. Nacional

En las últimas horas, las negociaciones avanzaron de manera decisiva, ya que hubo contacto directo entre Riquelme y el propio jugador, además de la presencia de un emisario de Boca en Colombia.

Las charlas entre los clubes llegaron a buen puerto y, de no surgir imprevistos, la transferencia se cerrará para que Hinestroza se incorpore de cara a la temporada 2026, en la que el “Xeneize” volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

Si bien no se difundieron cifras oficiales, desde Colombia trascendió que Atlético Nacional había tasado al extremo en ocho millones de dólares.

Boca presentó una oferta cercana a los seis millones, contemplando bonos y objetivos, números que terminaron acercando a las partes.

En el anterior mercado, el club colombiano había exigido más de diez millones, pero la baja en el rendimiento del futbolista durante el segundo semestre y el nuevo contexto facilitaron el acuerdo. Además, Columbus Crew conserva el 50 por ciento de los derechos económicos del jugador.

Hinestroza cerró su etapa en Atlético Nacional con 84 partidos disputados, 11 goles y 14 asistencias, tras pasos previos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew, y se desempeña como extremo por derecha, es veloz, potente y suele encarar hacia el centro para rematar con la zurda, características que lo convierten en una apuesta fuerte para reforzar el ataque de Boca.