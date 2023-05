Gabriel Deck sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda

El Real Madrid dio la información a través de un comunicado en las redes sociales y deberá afrontar una larga recuperación. El Merengue no aportó más detalles, pero las informaciones que llegan desde España no serían tan malas. El jugador no necesitaría de una cirugía porque no tiene comprometidos ni los meniscos, ni los ligamentos cruzados.

El santiagueño se perderá lo que resta de la temporada, pero podría volver a jugar dentro de tres o cuatro meses.

La Selección argentina tendría una baja importantísima pensando en el Prerepechaje Olímpico. El torneo se jugará en nuestro país a partir del 20 de agosto y Deck no llegaría en condiciones para ponerse la celeste y blanca.