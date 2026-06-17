Ya condenado por pornografía infantil, ahora va a juicio por acosar a cuatro nenas

La postura de la defensa

Consultada por este medio, la defensora de Oyola sostuvo que su cliente niega conocer que las personas con las que mantenía contacto a través de redes sociales fueran menores. Según ese planteo, el caso deberá resolverse en la instancia de juicio, donde se debatirá si el acusado tenía o no conocimiento de la edad de las presuntas víctimas al momento de los hechos.

La causa se inició en mayo pasado a partir de cuatro reportes de la organización internacional National Center for Missing and Exploited Children, que llegaron a la UFI Delitos Informáticos y Estafas del Poder Judicial. El expediente quedó en manos del fiscal Guillermo Heredia, quien como primera medida solicitó el allanamiento de la vivienda del electricista para secuestrar material informático y someterlo a peritaje.

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Según fuentes del caso, los reportes indican que Oyola habría utilizado perfiles falsos —identificados con los nombres "Cristian Sancho" y "Elvibora2"— para entablar contacto con las menores. Dos de las presuntas víctimas son sanjuaninas, de 13 años, y las otras dos son de El Salvador y México.

El juez de Garantías Roberto Montilla ordenó días atrás los allanamientos solicitados por el Ministerio Público Fiscal. En el operativo, la Policía secuestró celulares, computadoras y otros soportes informáticos en busca de material vinculado a la causa.

La causa penal será formalizada en los próximos días. En ese proceso, la Fiscalía podría solicitar la detención del sospechoso. De confirmarse una nueva condena, Oyola cumpliría la pena en el Servicio Penitenciario Provincial, dado que ya registra una condena previa y esta nueva causa es reciente.