Franco Colapinto quedó eliminado en primer corte, pero largará en el lugar 16°

Franco Colapinto se quedó fuera de la Q2 por solo 67 milésimas en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos. A pesar de su esfuerzo, el piloto argentino no pudo superar el corte.

Franco Colapinto regresó a la pista en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 con la esperanza de avanzar a la segunda tanda de clasificación, pero a pesar de un gran esfuerzo, no logró superar el corte. El piloto argentino, quien terminó 9° en la práctica libre 2, se quedó en las puertas de la Q2 y finalizó 16° en la clasificación del sábado.

Un sábado complicado desde las prácticas libres

La jornada del sábado comenzó difícil para Colapinto, quien terminó en el último lugar de la tercera práctica libre. El joven argentino se unió a la sesión a los ocho minutos de comenzada, montando neumáticos duros. Durante los primeros minutos, fue el sexto más rápido, pero rápidamente cayó en posiciones al realizar un nuevo intento con gomas duras, finalizando en la décimoctava posición, justo por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly, que concluyó anteúltimo.

A falta de 18 minutos para el final de la práctica, Colapinto cambió a neumáticos blandos, pero el rendimiento tampoco fue el esperado. Con un tiempo de 1:11.166, quedó a casi tres segundos del líder, Lando Norris, quien encabezó la sesión. La diferencia de tiempos marcó un desafío para el piloto de Alpine de cara a la clasificación.

Clasificación: un esfuerzo que no alcanzó

En la clasificación, Colapinto mostró una mejora en su último intento, logrando un puesto 15 que lo habría colocado en la siguiente ronda. Sin embargo, un aguerrido Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull, lo superó en el último minuto, desplazando al argentino al decimosexto lugar. La eliminación de Colapinto se produjo a solo 67 milésimas de la clasificación a la Q2, un margen muy ajustado que dejó al piloto de Alpine fuera de la siguiente ronda.

El resto de los resultados

A pesar de la eliminación, Colapinto terminó por encima de varios competidores importantes: el alemán Nicolas Hulkenberg (Kick), el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman (Haas), y el británico Lance Stroll (Aston Martin), quien abandonó antes del final de la clasificación.

En cuanto a la práctica libre, Lando Norris de McLaren dominó la sesión, seguido de su compañero de equipo Oscar Piastri, con el piloto de Mercedes, George Russell, completando el podio.

Perspectivas para la carrera del domingo

Colapinto, a pesar de la frustrante clasificación, aún tiene la oportunidad de recuperar terreno en la carrera del domingo. El piloto de Alpine deberá aprovechar cualquier oportunidad para avanzar en la parrilla de salida y capitalizar posibles errores de otros competidores.

