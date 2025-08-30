Franco Colapinto quedó eliminado en primer corte, pero largará en el lugar 16°

A falta de 18 minutos para el final de la práctica, Colapinto cambió a neumáticos blandos, pero el rendimiento tampoco fue el esperado. Con un tiempo de 1:11.166, quedó a casi tres segundos del líder, Lando Norris, quien encabezó la sesión. La diferencia de tiempos marcó un desafío para el piloto de Alpine de cara a la clasificación.

Clasificación: un esfuerzo que no alcanzó

En la clasificación, Colapinto mostró una mejora en su último intento, logrando un puesto 15 que lo habría colocado en la siguiente ronda. Sin embargo, un aguerrido Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull, lo superó en el último minuto, desplazando al argentino al decimosexto lugar. La eliminación de Colapinto se produjo a solo 67 milésimas de la clasificación a la Q2, un margen muy ajustado que dejó al piloto de Alpine fuera de la siguiente ronda.

El resto de los resultados

A pesar de la eliminación, Colapinto terminó por encima de varios competidores importantes: el alemán Nicolas Hulkenberg (Kick), el francés Esteban Ocon y Oliver Bearman (Haas), y el británico Lance Stroll (Aston Martin), quien abandonó antes del final de la clasificación.

En cuanto a la práctica libre, Lando Norris de McLaren dominó la sesión, seguido de su compañero de equipo Oscar Piastri, con el piloto de Mercedes, George Russell, completando el podio.

Perspectivas para la carrera del domingo

Colapinto, a pesar de la frustrante clasificación, aún tiene la oportunidad de recuperar terreno en la carrera del domingo. El piloto de Alpine deberá aprovechar cualquier oportunidad para avanzar en la parrilla de salida y capitalizar posibles errores de otros competidores.