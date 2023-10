Federico Gil, medalla plateada y clasificación a París 2024

Gil es representante del Tiro Federal Argentino e integrante del seleccionado argentino desde el 2000, representó al país en los Juegos Olímpicos 2016 (27mo. puesto) y en los de Tokio (17mo. lugar).

La emoción de Federico Gil: "Vine a buscar un oro o una plata"

"No tengo palabras, es para lo que trabajé todo el año y lo logré. No puedo más de felicidad. El Panamericano es muy parecido al Olímpico porque hay un público ajeno a la competencia haciendo ruido, es totalmente anormal. Soy consciente de que si quiero una medalla en los Juegos Olímpicos, primero tenía que ganarla acá. Estaba preparado para mucho más, sé mis números. Tenía mucha expectativa, pero el deporte es así. A veces pega en el palo y te quedás afuera. Vine a buscar un oro o una plata. Era lo que me faltaba para cerrar un gran año. Me debo 100% al deporte argentino, vengo de la nada y siempre me siento en deuda con todos los que nos permiten estar acá", declaró Gil.