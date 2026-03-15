F1 en China: buena largada, un trompo y la bronca de Colapinto

El piloto también detalló los problemas técnicos que sufrió en el tramo final. “Tuve mucha mala suerte, muchísimo graining en el último tramo y muchos daños en el piso. La parte trasera derecha quedó toda rota, tenía un agujero grande en el piso y perdía mucho punto de carga”, explicó, dejando en claro que esas fallas afectaron seriamente el rendimiento del coche en las últimas vueltas.

Embed | Franco Colapinto:



“Estoy con bronca no por el toque con Ocon, me pidió perdón. Arranqué con una buena largada, estrategia distinta y después el safety car. Por la mínima cosa que pasa ponen un safety car.



Sentí que fue una de las mejores carreras” pic.twitter.com/MxoVIcFlOt — Alpine ARG (@AlpineArg_) March 15, 2026

Además, Colapinto se refirió al toque con Esteban Ocon, aunque minimizó el incidente. “No tengo bronca por el toque con Esteban. Creo que me pidió perdón y está todo bien”, afirmó. Según el argentino, el problema principal pasó por cómo se desarrolló la carrera después de un gran inicio en el que logró avanzar varios puestos.

El piloto argentino salió de boxes tras cambiar neumáticos y el francés se lo llevó puesto en la segunda curva. (Video: ESPN)

Por último, el piloto cuestionó algunas decisiones de carrera, especialmente la salida del auto de seguridad. “Arranqué muy bien, pasé a muchos autos y estaba adelante. Después un auto se queda parado y ponen safety car, algo que no tiene sentido. En otras carreras no lo ponen y acá sí. Eso es lo que más bronca me da”, cerró Colapinto, que pese al punto conseguido remarcó que el equipo deberá trabajar para mejorar el rendimiento de cara a la próxima cita.

De cara a la próxima cita del calendario en el Gran Premio de Japón, Colapinto intentó mirar hacia adelante pese a la frustración. “Vamos con todo a Japón, conocer otra pista nueva. Ojalá que con el auto en mejores condiciones y encontrar las cosas que me faltan de performance para estar más cerquita de Pierre (Gasly) y de todos, tener un poquito más de rendimiento”, expresó, con la expectativa de dar un paso adelante en la próxima carrera.