Europa define sus últimos boletos al Mundial en duelos a todo o nada

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Así quedaron los cruces decisivos

Con los resultados confirmados, ya están definidos los duelos que otorgarán los boletos al Mundial:

Italia vs. Bosnia y Herzegovina

Suecia vs. Polonia

Turquía vs. Kosovo

República Checa vs. Dinamarca

Todos los encuentros se jugarán el martes 31 de marzo y se definirán a partido único, lo que eleva la presión y el margen de error a cero.

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En paralelo, el repechaje intercontinental también comenzó a definir sus clasificados. Bolivia sigue en carrera tras vencer 2-1 a Surinam y ahora deberá enfrentar a Irak por un lugar en la Copa del Mundo.

En la otra llave, Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo disputan el restante cupo, en un cuadro que terminará de resolverse en los próximos días. Con este escenario, el Mundial 2026 empieza a completar su grilla, con selecciones que se juegan todo en 90 minutos para alcanzar el último objetivo: estar en la máxima cita del fútbol.