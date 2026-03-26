El repechaje europeo para el Mundial 2026 avanzó con una jornada cargada de tensión y resultados decisivos, donde varias selecciones mantuvieron vivas sus chances en un formato de eliminación directa.
Europa define sus últimos boletos al Mundial en duelos a todo o nada
Con cruces definidos y partidos a eliminación directa, el repechaje europeo entra en su etapa final rumbo al Mundial 2026. Este jueves arrancaron los Repechajes que definirán los últimos seis lugares en el Mundial 2026 que comenzará el próximo junio.