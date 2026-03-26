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Europa define sus últimos boletos al Mundial en duelos a todo o nada

Con cruces definidos y partidos a eliminación directa, el repechaje europeo entra en su etapa final rumbo al Mundial 2026. Este jueves arrancaron los Repechajes que definirán los últimos seis lugares en el Mundial 2026 que comenzará el próximo junio.

El repechaje europeo para el Mundial 2026 avanzó con una jornada cargada de tensión y resultados decisivos, donde varias selecciones mantuvieron vivas sus chances en un formato de eliminación directa.

Entre los resultados más destacados, Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte y sigue en carrera para volver a una Copa del Mundo tras 12 años. También avanzaron Turquía, Suecia, Polonia y Dinamarca, mientras que Bosnia y Herzovina y República Checa lograron su clasificación tras imponerse en definiciones por penales.

Los cruces dejaron además partidos con alto voltaje futbolístico, como el triunfo 4-3 de Kosovo sobre Eslovaquia y la goleada de Dinamarca por 4-0 ante Macedonia del Norte.

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Así quedaron los cruces decisivos

Con los resultados confirmados, ya están definidos los duelos que otorgarán los boletos al Mundial:

  • Italia vs. Bosnia y Herzegovina
  • Suecia vs. Polonia
  • Turquía vs. Kosovo
  • República Checa vs. Dinamarca

Todos los encuentros se jugarán el martes 31 de marzo y se definirán a partido único, lo que eleva la presión y el margen de error a cero.

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En paralelo, el repechaje intercontinental también comenzó a definir sus clasificados. Bolivia sigue en carrera tras vencer 2-1 a Surinam y ahora deberá enfrentar a Irak por un lugar en la Copa del Mundo.

En la otra llave, Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo disputan el restante cupo, en un cuadro que terminará de resolverse en los próximos días. Con este escenario, el Mundial 2026 empieza a completar su grilla, con selecciones que se juegan todo en 90 minutos para alcanzar el último objetivo: estar en la máxima cita del fútbol.

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