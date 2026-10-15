Solo 19 de cada 100 estudiantes de 15 años llegan a tiempo y aprenden

El Índice de Resultados Escolares (IRE) combina la tasa de asistencia escolar, la trayectoria sin sobreedad y el desempeño en evaluaciones internacionales para comparar el panorama de nueve países de la región. Si bien Argentina registra un 97% de asistencia escolar en adolescentes de 15 y 16 años —ubicándose en el segundo puesto detrás de Chile (99%)—, al incorporar la variable del aprendizaje real cae drásticamente al séptimo lugar regional, por debajo de Uruguay (35%), Chile (34%), Brasil (25%), Perú (23%), México (20%) y Colombia (20%).

La evolución histórica muestra una constante pérdida de rendimiento en las aulas. En 2009, 26 de cada 100 jóvenes alcanzaban el nivel mínimo; la cifra descendió progresivamente hasta caer al 19% en la medición más reciente. Especialistas destacan que el desplome no puede justificarse de forma exclusiva por variables socioeconómicas externas, dado que Argentina posee un PBI per cápita más elevado que países con mejores índices de logro académico como Brasil o Perú.