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Solo 19 de cada 100 estudiantes de 15 años llegan a tiempo y aprenden

Un nuevo informe de Argentinos por la Educación reveló que solo el 19% de los alumnos argentinos de 15 años cursa en el año correspondiente y alcanza los conocimientos básicos en Lectura y Matemática.

Un nuevo estudio elaborado por la organización Argentinos por la Educación encendió las alarmas sobre el estado del sistema educativo nacional. El informe titulado “Índice de Resultados Escolares en América Latina: ¿Calidad vs. Inclusión?” revela que solo 19 de cada 100 estudiantes argentinos de 15 años logran estar escolarizados, transitar su secundaria a tiempo y alcanzar los saberes básicos indispensables en Lectura y Matemática fijados por las pruebas PISA.

El Índice de Resultados Escolares (IRE) combina la tasa de asistencia escolar, la trayectoria sin sobreedad y el desempeño en evaluaciones internacionales para comparar el panorama de nueve países de la región. Si bien Argentina registra un 97% de asistencia escolar en adolescentes de 15 y 16 años —ubicándose en el segundo puesto detrás de Chile (99%)—, al incorporar la variable del aprendizaje real cae drásticamente al séptimo lugar regional, por debajo de Uruguay (35%), Chile (34%), Brasil (25%), Perú (23%), México (20%) y Colombia (20%).

La evolución histórica muestra una constante pérdida de rendimiento en las aulas. En 2009, 26 de cada 100 jóvenes alcanzaban el nivel mínimo; la cifra descendió progresivamente hasta caer al 19% en la medición más reciente. Especialistas destacan que el desplome no puede justificarse de forma exclusiva por variables socioeconómicas externas, dado que Argentina posee un PBI per cápita más elevado que países con mejores índices de logro académico como Brasil o Perú.

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Frente a esta coyuntura, expertos en políticas públicas remarcan la necesidad de replantear las estrategias de gestión escolar para garantizar que la expansión en la cobertura educativa se traduzca de manera efectiva en aprendizajes sólidos e inclusión de calidad para las nuevas generaciones.

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