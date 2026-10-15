Un nuevo estudio elaborado por la organización Argentinos por la Educación encendió las alarmas sobre el estado del sistema educativo nacional. El informe titulado “Índice de Resultados Escolares en América Latina: ¿Calidad vs. Inclusión?” revela que solo 19 de cada 100 estudiantes argentinos de 15 años logran estar escolarizados, transitar su secundaria a tiempo y alcanzar los saberes básicos indispensables en Lectura y Matemática fijados por las pruebas PISA.
Solo 19 de cada 100 estudiantes de 15 años llegan a tiempo y aprenden
Un nuevo informe de Argentinos por la Educación reveló que solo el 19% de los alumnos argentinos de 15 años cursa en el año correspondiente y alcanza los conocimientos básicos en Lectura y Matemática.