San Martín va a Mataderos obligado a sumar para pelear el Reducido

Del otro lado estará un Nueva Chicago golpeado por los resultados y comprometido en la lucha por la permanencia. La derrota ante Gimnasia de Jujuy y los incidentes registrados en la última jornada derivaron en la decisión de disputar el próximo encuentro a puertas cerradas. El clima de tensión también se da en medio de una crisis institucional que atraviesa el club de Mataderos.

En ese contexto, San Martín buscará aprovechar la situación de su rival para conseguir tres puntos de enorme importancia. El partido tendrá, además, un condimento arbitral: Pablo Giménez fue designado para dirigir el encuentro. Según la información difundida, el árbitro no había dirigido al Verdinegro durante la temporada.

Para el equipo sanjuanino, el margen de error es cada vez menor. La visita a Mataderos aparece como una oportunidad determinante para sostener la ilusión de llegar al Reducido, aunque el resultado de Maipú también será clave para definir sus chances.