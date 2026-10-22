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San Martín va a Mataderos obligado a sumar para pelear el Reducido

El Verdinegro se presentará este lunes a las 13 en Mataderos por la fecha 35 de la Primera Nacional. Necesita ganar para seguir en la pelea por el Reducido y esperar un resultado favorable de Deportivo Maipú.

San Martín afrontará este lunes un partido decisivo en su lucha por meterse en el Reducido de la Primera Nacional. Desde las 13, visitará a Nueva Chicago en Mataderos por la fecha 35 de la Zona B, en un encuentro que se disputará sin público local luego de los incidentes registrados en el estadio del Torito.

El Verdinegro llega obligado a sumar de a tres para mantener sus aspiraciones de clasificación. Actualmente está un punto por debajo de Deportivo Maipú en la pelea por ingresar al Reducido, por lo que una victoria será fundamental, aunque también deberá esperar que el conjunto mendocino no consiga un resultado que lo favorezca.

Maipú recibirá a Güemes de Santiago del Estero, equipo que ya perdió la categoría. Ese resultado será seguido de cerca por San Martín, que necesita combinar un triunfo propio con un traspié de su rival directo para mejorar sus posibilidades en la recta final del campeonato.

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Del otro lado estará un Nueva Chicago golpeado por los resultados y comprometido en la lucha por la permanencia. La derrota ante Gimnasia de Jujuy y los incidentes registrados en la última jornada derivaron en la decisión de disputar el próximo encuentro a puertas cerradas. El clima de tensión también se da en medio de una crisis institucional que atraviesa el club de Mataderos.

En ese contexto, San Martín buscará aprovechar la situación de su rival para conseguir tres puntos de enorme importancia. El partido tendrá, además, un condimento arbitral: Pablo Giménez fue designado para dirigir el encuentro. Según la información difundida, el árbitro no había dirigido al Verdinegro durante la temporada.

Para el equipo sanjuanino, el margen de error es cada vez menor. La visita a Mataderos aparece como una oportunidad determinante para sostener la ilusión de llegar al Reducido, aunque el resultado de Maipú también será clave para definir sus chances.

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