San Martín afrontará este lunes un partido decisivo en su lucha por meterse en el Reducido de la Primera Nacional. Desde las 13, visitará a Nueva Chicago en Mataderos por la fecha 35 de la Zona B, en un encuentro que se disputará sin público local luego de los incidentes registrados en el estadio del Torito.
San Martín va a Mataderos obligado a sumar para pelear el Reducido
El Verdinegro se presentará este lunes a las 13 en Mataderos por la fecha 35 de la Primera Nacional. Necesita ganar para seguir en la pelea por el Reducido y esperar un resultado favorable de Deportivo Maipú.