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Supercopa: cuándo jugarán Estudiantes e Independiente Rivadavia

En principio, la Supercopa se había programado para el viernes 13 pero en menos de 24 horas fue modificado dos veces.

La Supercopa Argentina 2026 entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza sufrió un cambio de fecha y se jugará el jueves 12 de noviembre a las 20 en el Estadio Julio César Villagra.

Tras múltiples postergaciones, ya que en principio se había programado para el viernes 13, la organización del certamen anunció que el “Pincha” y la “Lepra” dirimirán el título nacional un día antes en la cancha de Belgrano de Córdoba.

El anuncio llegó acompañado de controversia debido a los constantes cambios de programación, ya que en menos de 24 horas la organización modificó dos veces el cronograma de la final.

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Inicialmente, el encuentro estaba pautado para el 21 de julio pasado, pero fue suspendido y trasladado al miércoles 11 de noviembre.

El jueves último se informó que la final pasaría al viernes 13 sin precisar recinto ni horario, para finalmente reprogramarse este viernes de manera definitiva para el jueves 12 de noviembre en la capital cordobesa.

El cruce se disputará inmediatamente después de la 16° y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional, certamen en el que ambas instituciones se encuentran compitiendo.

Estudiantes de La Plata, conducido técnicamente por Alexander Medina, accedió a la definición de la 13ª edición de la Supercopa en calidad de vencedor del Trofeo de Campeones 2025, certamen en el que superó a Platense en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos a fines del año pasado.

Por su parte, el conjunto mendocino dirigido por Alfredo Berti aseguró su boleto tras proclamarse campeón de la Copa Argentina 2025 al derrotar en la final a Argentinos Juniors

FUENTE: Noticias Argentinas

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