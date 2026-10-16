Supercopa: cuándo jugarán Estudiantes e Independiente Rivadavia

Inicialmente, el encuentro estaba pautado para el 21 de julio pasado, pero fue suspendido y trasladado al miércoles 11 de noviembre.

El jueves último se informó que la final pasaría al viernes 13 sin precisar recinto ni horario, para finalmente reprogramarse este viernes de manera definitiva para el jueves 12 de noviembre en la capital cordobesa.

El cruce se disputará inmediatamente después de la 16° y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional, certamen en el que ambas instituciones se encuentran compitiendo.

Estudiantes de La Plata, conducido técnicamente por Alexander Medina, accedió a la definición de la 13ª edición de la Supercopa en calidad de vencedor del Trofeo de Campeones 2025, certamen en el que superó a Platense en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos a fines del año pasado.

Por su parte, el conjunto mendocino dirigido por Alfredo Berti aseguró su boleto tras proclamarse campeón de la Copa Argentina 2025 al derrotar en la final a Argentinos Juniors