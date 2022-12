Enduristas sanjuaninos buscan coronarse campeones argentinos

Con respecto a los enduristas sanjuaninos con chances de campeonato, debemos mencionar a Fernando Hierrezuelo en Senior B, Alberto López y Pedro López en Master C y Rodrigo González en promocionales. Lamentablemente Melina Bretillot tenía claras chances en la categoría Damas, donde se encuentra en el 2º puesto, pero una quebradura de clavícula la tiene alejada de la actividad hasta el año que viene.

Fernando Hierrezuelo es el que la tiene más sencilla. El “Peluca” acumula 191 puntos, aventajando por 32 unidades a Marcelo Maldonado y por 33 a Cristian Maldonado, ambos de Mendoza. Con 7 puntos por presentación y un máximo de 25 en juego, con solo largar la competencia, el sanjuanino se coronará campeón. En esta misma categoría estará corriendo otro sanjuanino. Eduardo Bacca que marcha 5º en el campeonato con 135 puntos y mantiene chances de llegar incluso al subcampeonato.

En la categoría Master C se dará un 1-2 de San Juan. Alberto López es el líder con 190 y Pedro López es su escolta con 177. Entre los sanjuaninos se definirá el campeonato, ya que el mendocino Mariano Marco, en el 3º lugar con 126 puntos, no cuenta con chances matemáticas de llegar a los dos primeros puestos del campeonato. En el 4º lugar se encuentra otro sanjuanino con Marcelo Del Carril que acumula 116 puntos, pero el “Lola”, no ha confirmado aún su presencia en esta última fecha.

Otro que puede ser campeón aunque deberá pelearla es Rodrigo González en categoría Promocional. El sanjuanino lidera el campeonato con 171 puntos, pero es seguido de cerca por el cordobés Agustín Ferro con 169 y el salteño Joaquín Crisol con 159.

También aseguraron su presencia el campeón sanjuanino Juan Cruz Martínez en Seniors A, la categoría principal y Juan Manuel Dávila, que vuelve al argentino después de dos años de ausencia. “Juani” marcha 6º en el campeonato con 122 puntos y buscará sumar para quedar lo más arriba posible, mientras que Juan Manuel seguramente se integrará a la Seniors B y será su primera carrera de este año.

Los sanjuaninos confirmados para disputar la 8ª fecha del Argentino de Enduro son:

1- Juan Cruz Martínez – Seniors A

2- Fernando Hierrezuelo – Seniors B

3- Pedro López - Master C

4- Alberto López – Master C

5- Eduardo Bacca – Seniors B

6- Rodrigo González - Promocional

7- Juan Manuel Dávila – Seniors B

8- Marcelo del Carril (?) – Master C