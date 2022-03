En vivo: River viajó a Salta para cumplirle el sueño a Laferrere

Por los 32 avos de la Copa Argentina y bajo un contexto de disparidad muy propio de estas instancias del certamen, este miércoles River y Laferrere medirán fuerzas. El último campeón del fútbol argentino estará cara a cara contra un club semi-profesional de la C que renovó prácticamente a todo su plantel para este año. Como promocionaron los chicos de redes de Lafe: el fernet vs. el champagne y el Falcon vs. la Ferrari.