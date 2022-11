El video de Messi y la camiseta de México que enfureció a Canelo Alvarez

“Que le pida a Dios que no me lo cruce”, escribió Canelo Alvarez en uno de los varios tuits con los que atacó a Messi por un video en el vestuario de la Selección Argentina después la victoria por 2-0 ante México, por la fecha 2 del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Canelo acusó a Messi de limpiar el piso con la camiseta de México, aunque la imagen es clara: el rosarino se está sacando sus botines y lejos está de querer pisar a propósito la camiseta, que seguramente intercambió con un jugador rival tras el partido.

LIONEL MESSI PATEÓ Y PISÓ LA PLAYERA DE MÉXICO

Los posteos de Canelo Alvarez contra Messi

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, es el primero de los tuits que escribió Canelo en su red social y siguió: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”.

“Así como respeto Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, escribió el boxeador y después publicó: “La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… No sea tanto”.

canelo.webp

Canelo continuó con intercambios de mensajes en las redes sociales con diferentes usuarios y después de unas horas de la primera publicación, volvió a la carga.

“Desde que está la playera de MEXICO en el suelo ya es un insulto. Déjense de pendejadas de que fue o no fue”, escribió Alvarez, en respuesta a algunos mensajes que le decían que Messi no había tenido ninguna intención de faltarle el respeto a la camiseta del Tri.

"Quizás. Ojalá sea así", respondió Canelo a un usuario, que le manifesta el respeto con el que siempre se manejó Lionel Messi en su carrera.

La respuesta de Kun Agüero a Canelo Alvarez

También por intermedio de Twitter, Kun Agüero le contestó al reconocido boxeador mexicano: “Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario”.

kun.webp

“Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace (Messi) el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, agregó Agüero.