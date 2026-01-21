San Martín de San Juan continúa avanzando en el armado de su plantel y, en el inicio de una nueva semana de trabajo, oficializó la llegada de Bruno Ezequiel Juncos, delantero que se suma como el 16° refuerzo del equipo dirigido por Ariel Martos.
El Verdinegro incorporó a un extremo cordobés para la Primera Nacional
