El Verdinegro incorporó a un extremo cordobés para la Primera Nacional

En su recorrido por el ascenso, el delantero registra 34 encuentros en la Primera Nacional, con una asistencia, experiencia que ahora buscará potenciar en su paso por San Martín, en un equipo que apuesta a la renovación y a la competencia interna en ofensiva.

En cuanto a sus características, el propio futbolista se describió como extremo, con preferencia por el desequilibrio individual y el juego por las bandas. “Me gusta el uno contra uno, el desborde y estar todo el tiempo en contacto con la pelota”, señaló en su presentación.

Con esta incorporación, el Verdinegro sigue completando las piezas de un plantel que apunta a ser protagonista en la categoría y llegar con rodaje al inicio del torneo.