El Verdinegro incorporó a un extremo cordobés para la Primera Nacional

San Martín confirmó la incorporación de Bruno Ezequiel Juncos, delantero cordobés de 23 años, que se convierte en el 16° refuerzo del equipo a tres semanas del debut en la Primera Nacional.

San Martín de San Juan continúa avanzando en el armado de su plantel y, en el inicio de una nueva semana de trabajo, oficializó la llegada de Bruno Ezequiel Juncos, delantero que se suma como el 16° refuerzo del equipo dirigido por Ariel Martos.

El atacante, nacido en Alta Gracia, Córdoba, arribará en las próximas horas a la provincia para incorporarse a los entrenamientos, cuando restan tres semanas para el debut oficial del Verdinegro en la Primera Nacional.

Juncos tiene 23 años y se formó futbolísticamente en Talleres de Córdoba, donde firmó su primer contrato profesional tras destacarse en la Liga Cordobesa y en la división Reserva. Con la camiseta albiazul disputó cinco partidos oficiales, entre la Liga Profesional 2023/24 y la Copa Argentina.

En su recorrido por el ascenso, el delantero registra 34 encuentros en la Primera Nacional, con una asistencia, experiencia que ahora buscará potenciar en su paso por San Martín, en un equipo que apuesta a la renovación y a la competencia interna en ofensiva.

En cuanto a sus características, el propio futbolista se describió como extremo, con preferencia por el desequilibrio individual y el juego por las bandas. “Me gusta el uno contra uno, el desborde y estar todo el tiempo en contacto con la pelota”, señaló en su presentación.

Con esta incorporación, el Verdinegro sigue completando las piezas de un plantel que apunta a ser protagonista en la categoría y llegar con rodaje al inicio del torneo.

