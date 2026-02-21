"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > verdinegro

El verdinegro debutó, luchó y ganó: 2-1 a Güemes de local con su gente

El equipo de Ariel Martos derrotó 2-1 a los santiagueños con tantos de Manuel Cocca y Nazareno Fúnez. Fue el debut de local en la Primera Nacional, con acceso solo para socios.

El regreso al Hilario Sánchez tuvo todos los condimentos para el hincha verdinegro: goles, sufrimiento, reacción y, finalmente, el desahogo de la primera victoria del campeonato. San Martín superó este fin de semana a Güemes de Santiago del Estero por 2 a 1, en un partido válido por la segunda fecha de la Primera Nacional 2026 que sirvió para ratificar la localía.

El equipo dirigido por Ariel Martos salió decidido a comerse la cancha. La actitud tuvo premio rápido: a los 8 minutos del primer tiempo, una jugada colectiva terminó en los pies de Manuel Cocca, quien no perdonó y abrió el marcador para delirio de la gente. Con el 1-0, el Verdinegro manejó los tiempos y se fue al descanso con la sensación de tener todo bajo control.

Sin embargo, el fútbol no permite descuidos. Apenas arrancó el complemento (2 minutos), Güemes golpeó frío: Gianfranco Baier encontró el empate y sembró un manto de dudas en Concepción.

Te puede interesar...

image

Pero lejos de caerse anímicamente, San Martín mostró carácter. Fue a buscarlo de nuevo y encontró su recompensa a los 26 minutos del segundo tiempo. El goleador Nazareno Fúnez, siempre oportuno en el área, empujó la pelota a la red para decretar el 2-1 definitivo y desatar la fiesta.

Más allá de lo futbolístico, la tarde tuvo un color especial en las tribunas. La dirigencia implementó para este debut una medida fuerte: el ingreso fue exclusivo para socios, con el objetivo de fortalecer la masa societaria y las arcas del club.

image

Esto generó una postal poco habitual, con claros en algunos sectores del estadio, pero con un ambiente ordenado y ágil en los accesos. Los hinchas ingresaron mostrando su carnet ante dispositivos electrónicos, sin mayores inconvenientes.

Desde la institución reforzaron la campaña de regularización durante la semana, entendiendo que el partido económico también se juega afuera: consolidar a los socios es la base del proyecto para pelear el ascenso.

Temas

Te puede interesar