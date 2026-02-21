El regreso al Hilario Sánchez tuvo todos los condimentos para el hincha verdinegro: goles, sufrimiento, reacción y, finalmente, el desahogo de la primera victoria del campeonato. San Martín superó este fin de semana a Güemes de Santiago del Estero por 2 a 1, en un partido válido por la segunda fecha de la Primera Nacional 2026 que sirvió para ratificar la localía.
El verdinegro debutó, luchó y ganó: 2-1 a Güemes de local con su gente
El equipo de Ariel Martos derrotó 2-1 a los santiagueños con tantos de Manuel Cocca y Nazareno Fúnez. Fue el debut de local en la Primera Nacional, con acceso solo para socios.