El verdinegro debutó, luchó y ganó: 2-1 a Güemes de local con su gente

Pero lejos de caerse anímicamente, San Martín mostró carácter. Fue a buscarlo de nuevo y encontró su recompensa a los 26 minutos del segundo tiempo. El goleador Nazareno Fúnez, siempre oportuno en el área, empujó la pelota a la red para decretar el 2-1 definitivo y desatar la fiesta.

Más allá de lo futbolístico, la tarde tuvo un color especial en las tribunas. La dirigencia implementó para este debut una medida fuerte: el ingreso fue exclusivo para socios, con el objetivo de fortalecer la masa societaria y las arcas del club.

Esto generó una postal poco habitual, con claros en algunos sectores del estadio, pero con un ambiente ordenado y ágil en los accesos. Los hinchas ingresaron mostrando su carnet ante dispositivos electrónicos, sin mayores inconvenientes.

Desde la institución reforzaron la campaña de regularización durante la semana, entendiendo que el partido económico también se juega afuera: consolidar a los socios es la base del proyecto para pelear el ascenso.