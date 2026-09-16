La Municipalidad de Rawson extendió hasta el 31 de octubre de 2026 el plazo para acceder a las facilidades de pago de tasas, servicios y contribuciones municipales. La medida busca aliviar la economía familiar, facilitar la regularización tributaria de los vecinos y sostener la recaudación para obras e infraestructura.
Rawson prorrogó el pago anual y la moratoria para tasas municipales
La Municipalidad de Rawson extendió hasta el 31 de octubre de 2026 el plazo para acceder a las facilidades de pago de tasas, servicios y contribuciones municipales.