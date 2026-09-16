Rawson prorrogó el pago anual y la moratoria para tasas municipales

Para el pago anual del período en curso, la Comuna dispuso un 25% de descuento por cancelación total, al que se suma un 15% adicional por “Buen Contribuyente” destinado a quienes no registraban deudas al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, los contribuyentes que mantengan obligaciones pendientes de años anteriores dispondrán de una moratoria con quitas del 30%, 50% y hasta el 100% sobre los intereses resarcitorios, según la opción de pago elegida.

El régimen incluye beneficios específicos para el Cementerio Municipal San Miguel. Quienes abonen en un solo pago los períodos 2024, 2025 y 2026 obtendrán un 25% de descuento sin intereses, mientras que las deudas correspondientes a 2023 y ejercicios anteriores podrán saldarse de contado sin el cobro de intereses.