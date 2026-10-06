El último baile de Messi: gol, dos asistencias y un 3-0 para cerrar 21 años de gloria

En la platea, Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, madre de Leo, siguieron cada momento con el teléfono en mano y los ojos brillantes.

A los 10 minutos del primer tiempo, el partido se pausó. Los jugadores de Benín rodearon a Messi para abrazarlo uno a uno, en un gesto de homenaje que cruzó fronteras. El Monumental respondió con una ovación y fuegos artificiales. Leo quiso cortar rápido: quería jugar, quería pagar la entrada como siempre lo hizo, con fútbol.

Los jugadores de Benín se acercaron a saludar a Leo Messi durante los aplausos en el minuto 10. pic.twitter.com/XdkrDW9CHN — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2026

En el primer tiempo estuvo cerca de abrir el marcador, pero el arquero Marcel Dandjinou le tapó un buen tiro libre. Benín también tuvo su momento de peligro, con un desborde por derecha que Olaïtan llegó a conectar en el primer palo ante Dibu Martínez.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 47', Otamendi puso el 1-0 ante Benín. pic.twitter.com/d8SOut29SX — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Al reinicio del complemento, Messi ejecutó un córner desde la izquierda y Nicolás Otamendi ingresó al área para conectar de primera con la derecha y abrir el marcador. También fue la despedida del histórico defensor, quien recibió una tremenda ovación al ser reemplazado por Lisandro Martínez apenas unos minutos después.

¡ASISTENCIA DE MESSI Y GOL DE NICO PAZ!



A los 61', el futbolista del Como puso el 2-0 ante Benín con un gran remate. pic.twitter.com/D3j83lDnpd — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

A los 15', Messi recibió por izquierda, encontró a Nicolás Paz solo en la puerta del área y el volante del Como italiano desenfundó un zurdazo que se clavó pegado al palo. Segunda asistencia de Leo en la noche y 2-0 para Argentina.

El gol de Messi llegó a los 25', de penal, tras una falta sobre Agustín Giay dentro del área. Leo acomodó la pelota, ejecutó cruzado con la zurda y la metió por el ángulo superior. El arquero no llegó. Todo el plantel corrió hacia él, lo rodeó en ronda y lo levantó en andas.

¡LA DESPEDIDA NO PODÍA SER DE OTRA MANERA!



Messi y el 3-0 de #Argentina ante #Benín. pic.twitter.com/2rXe3HqhlH — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Era el gol número 126 en 208 partidos con la camiseta argentina. Se lo dedicó a su abuela Celia, la misma que alguna vez le dijo al primer entrenador de Leo: "Ponelo, que te va a salvar el partido".

En el cierre del partido, Leo todavía quiso más: primero definió con la derecha —sorprendentemente— y la mandó afuera estando debajo del arco. Después, entre el arquero y el palo, le ahogaron el festejo. Pero ya no importaba. La fiesta estaba completa.

Cuando el árbitro pitó el final, los jugadores de ambos equipos se acercaron a Messi. Sus compañeros, los de Benín, todos.

GRACIAS, CAPITÁN. FUE UNA HISTORIA INCREÍBLE pic.twitter.com/FjVZM4JYqC — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Una imagen que no necesita palabras. 21 años, 208 partidos, 126 goles, cuatro títulos —Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024— y una historia que comenzó el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría, cuando lo expulsaron antes del minuto de haber ingresado.