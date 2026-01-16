El pasado jueves 15 de enero comenzó El Tour del Sol, la edición 2026, con la disputa de la 1ª etapa, que tuvo como epicentro el departamento de Santa Lucía, con largada y llegada en la intersección de calles Colón y Tomás Edison.
El Tour del Sol se puso en marcha con 1er etapa en Santa Lucía
Andres Hernandez en Libre, Juan Prieto en Master B, Carlos Alberto Castillo en Master C y Nestor Varela en Master D, fueron los grandes ganadores de la jornada. Este viernes 16 se disputará la 2da etapa en Rivadavia.