El Tour del Sol se puso en marcha con 1er etapa en Santa Lucía

Por su parte, en Máster C, el vencedor de la etapa fue Carlos Alberto Castillo, registrando un tiempo de 1:54:16. El segundo lugar fue para José Tiberi (1:54:20), mientras que el tercer puesto quedó en manos de Oscar Gustavo Oviedo (1:54:22).

En Máster B, la primera etapa tuvo como ganador a Juan Prieto, quien completó el recorrido en 2:26:55. Lo escoltaron José Luis Font (2:26:59) y Maximiliano Guillez (2:27:01), conformando un podio con escasas diferencias.

Finalmente, en la categoría Libres, el mejor de la jornada fue Andrés Hernández, quien se adjudicó la etapa con un tiempo de 2:22:19. El segundo lugar correspondió a Uriel Morán (2:24:03), mientras que Braian Castro completó el podio con 2:24:05.

Hoy será el turno de la 2da etapa que partirá de la Municipalidad de Rivadavia rumbo al Dique de Ullum, donde pegará la vuelta para finalizar frente al Complejo Forense, ubicado en Av. Libertador.