El Tour del Sol se puso en marcha con 1er etapa en Santa Lucía

Andres Hernandez en Libre, Juan Prieto en Master B, Carlos Alberto Castillo en Master C y Nestor Varela en Master D, fueron los grandes ganadores de la jornada. Este viernes 16 se disputará la 2da etapa en Rivadavia.

El pasado jueves 15 de enero comenzó El Tour del Sol, la edición 2026, con la disputa de la 1ª etapa, que tuvo como epicentro el departamento de Santa Lucía, con largada y llegada en la intersección de calles Colón y Tomás Edison.

El circuito urbano presentó un trazado técnico y exigente, recorriendo avenidas y arterias principales como Avenida Benavídez, Marcelino de Amézaga, Boulogne Sur Mer, Roque Sáenz Peña, Avenida Libertador General San Martín y Doctor Ricardo Gutiérrez, ofreciendo un marco ideal tanto para el despliegue competitivo como para el acompañamiento del público.

image

En cuanto a los resultados, la categoría Máster D, el triunfo quedó en manos de Néstor Varela, quien se impuso con un tiempo de 1:35:58. El podio lo completaron Mario Dauria (1:36:02) y Gustavo León (1:36:04), en una definición muy pareja desde el inicio de la competencia.

Por su parte, en Máster C, el vencedor de la etapa fue Carlos Alberto Castillo, registrando un tiempo de 1:54:16. El segundo lugar fue para José Tiberi (1:54:20), mientras que el tercer puesto quedó en manos de Oscar Gustavo Oviedo (1:54:22).

image

En Máster B, la primera etapa tuvo como ganador a Juan Prieto, quien completó el recorrido en 2:26:55. Lo escoltaron José Luis Font (2:26:59) y Maximiliano Guillez (2:27:01), conformando un podio con escasas diferencias.

Finalmente, en la categoría Libres, el mejor de la jornada fue Andrés Hernández, quien se adjudicó la etapa con un tiempo de 2:22:19. El segundo lugar correspondió a Uriel Morán (2:24:03), mientras que Braian Castro completó el podio con 2:24:05.

Hoy será el turno de la 2da etapa que partirá de la Municipalidad de Rivadavia rumbo al Dique de Ullum, donde pegará la vuelta para finalizar frente al Complejo Forense, ubicado en Av. Libertador.

