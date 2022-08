La fecha se abrirá el miércoles a las 16 con los cruces de Árbol Verde vs. Alianza; Colón Jr. vs. Villa Obrera; Del Bono vs. Desamparados; Atenas vs. Marquesado; Sarmiento vs. Juv. Unida; Juv. Zondina vs. San Martín; 9 de Julio vs. Unión y Trinidad vs. San Lorenzo (en Desamparados).

El jueves será el turno de los cruces de Carpintería ante Aberastain y Rivadavia con Peñarol.