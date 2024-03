El sanjuanino Matías Giménez fue clave en el empate de Independiente

A los 19 y con Independiente arriba en el marcador, Alexis Domínguez le metió un fuerte planchazo a Iván Marcone en la mitad de la cancha. Si bien el encuentro estuvo parado un par de minutos para que el capitán de la visita sea atendido, Luis Lobo Medina no convocó al árbitro para que modifique su decisión de amonestación a expulsión, a pesar del reclamo de todo el banco. El mismo delantero dio vuelta el resultado, tras una buena recuperación de Rodrigo Insua.

Pero esa no fue la única acción discutida de la primera parte. En la última jugada, Gabriel Neves jugó corto con Julio Buffarini, quien metió un pase flotado para Giménez Rojas. El segundo goleador del Rojo en 2023 quiso acomodarse la pelota para pegarle de volea, pero, en el momento de bajarla con el pecho, el balón pegó en la mano de Mater, quien además lo estaba agarrando de la camiseta. Inmediatamente, Dóvalo tocó el silbato para ir al descanso y todos los jugadores se le acercaron para recriminarle las dos decisiones polémicas que tuvo.

Para el complemento, Independiente salió en busca del empate, queriendo olvidar las situaciones que protestaron. Los recién ingresos de Federico Mancuello y Gabriel Ávalos tuvieron las primeras chances claras para empatar el marcador, pero la igualdad llegó recién a los 19 minutos. Tras un gran centro de Mancu, Giménez Rojas apareció solo detrás de Insúa y puso cifras definitivas.

Tras un primer tiempo con varias polémicas, el segundo no se quedó atrás. Sobre el final, Santiago Toloza metió un tiro libre pasado al segundo palo y Felipe Aguilar la quiso bajar en medio de la marca de Carlos Arce, a quien, no solo tenía sujetado al defensor en el aire, la pelota le pegó en el brazo estirado. Nuevamente, la jugada no fue analizada por el VAR, lo que provocó el enojo de todos los futbolistas contra el árbitro una vez culminado el encuentro, además de varios entredichos entre los dos planteles.

Con este empate, Independiente continúa en la punta de la zona A con 17 puntos y en compañía de Instituto, mientras que Barracas Central está tercero con 16 unidades. En la próxima fecha, el Rojo tendrá una dura parada recibiendo a River Plate en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, el sábado desde las 19.15; por otro lado, el Guapo visitará a Gimnasia en el Bosque el mismo día, pero desde las 17 horas.