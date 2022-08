El representante de Rossi: "Me da la impresión que no jugará en Boca"

"Agustín Rossi quería seguir en Boca. Le ofrezco a los directivos hacer pública la negociación, a ver quien miente. Dicen que ofrecen dos departamentos en Puerto Madero cuando son dos terrenos baldíos", apuntó González en diálogo con TyC Sports. Y agregó: "¿Cómo no voy a estar enojado? Este chico es lo más bueno que hay. Jugó con un contrato bajo, hace dos años le viene pidiendo reuniones a Boca y nunca contestaron. Ahora, porque la gente pidió por él, quieren arreglar un contrato en 24 horas, así no funciona".

"El encuentro de hoy no sirvió para nada. Te imponen la duración del contrato, el dinero, la forma de pago... No podes opinar en nada. Yo le pedí a Boca que lo que le ofrecieron bruto sea neto, nada más", ahondó en los detalles de la negociación para que Rossi renueve su vínculo. “Es falso que le ofrecieron US$12M, la oferta es de US$7M netos hasta diciembre 2026 a dólar oficial. No quieren pagar por el pase, Riquelme nos dijo que no ofrecía ni un peso más. Tres clubes de argentina me ofrecieron más que Boca”, insistió.