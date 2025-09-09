Copa Libertadores: así quedó el cronograma de cuartos de final

FUENTE: noticias argentinas
El “Fortín” está teniendo un gran semestre, en el que ganó la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina, mientras que la “Academia” atraviesa un momento espantoso a nivel local, pero en el plano continental demuestra siempre otra versión y sueña con seguir avanzando.
La actividad continuará el miércoles, cuando River reciba a Palmeiras a las 21:30, en una serie que apunta a ser una final anticipada.
El River de Marcelo Gallardo incorporó a jugadores de mucha calidad en este 2025 y quiere volver a lo más alto de América, aunque del otro lado estará un Palmeiras que viene aplastando a todos sus rivales en esta Copa Libertadores.
Los últimos dos cruces correspondientes a la ida de los cuartos de final se llevarán a cabo este jueves. Primero Liga Deportiva Universitaria de Quito, que dio la sorpresa al eliminar al último campeón Botafogo de Brasil, recibirá a San Pablo a las 19.
Finalmente, Estudiantes de La Plata, de muy buen 2025, visitará al Flamengo, otro de los candidatos que se reforzó de manera increíble y que tiene su cuarta Libertadores entre ceja y ceja.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Libertadores/status/1958723163094696398&partner=&hide_thread=false
Copa Libertadores, ida de los cuartos de final:
Martes 16/9:
19:00; Vélez – Racing
Miércoles 17/9:
21:30; River – Palmeiras
Jueves 18/9:
19:00; Liga de Quito – San Pablo
21:30; Flamengo – Estudiantes de La Plata