El Gobierno relativizó el revés en la Cámara de Diputados

Este jueves, se espera una definición política formal del Gobierno sobre el rechazo del Congreso a los vetos, en una nueva conferencia de prensa convocada para las 10 de la mañana por el vocero Manuel Adorni.

Qué hará el Gobierno luego de la derrota en el Congreso

Según relató una fuente cercana al presidente, además de monitorear la difícil situación política y económica de este miércoles, con fuerte suba del dólar que obligó al Banco Central a salir a comprar 53 millones de dólares para sostener la divisa dentro del regimen de bandas acordadas con el FMI, Milei también informó a los ministros los primeros pasos de la campaña electoral.

Según confirmó una alta fuente del Gobierno, el presidente convocó para este jueves a las 11,30 a una reunión en la residencia oficial de Olivos a todos los candidatos a diputados y senadores nacionales de LLA-PRO para contarles la gira que prevé hacer el mandatario por varias provincias de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La reunión de gabinete que comenzó a las 16 y se extendió por más de 1 hora en el Salón Eva Perón del primer piso de la Casa Rosada, justo después de la votación en contra de los vetos en Diputados.

Junto al presidente estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la secretaria General, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el vocero Manuel Adorni y los ministros de Economía, Luis Caputo, de Salud, Mario Lugones, de Defensa, Luis Petri y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entre otros.

También se vio salir del salón de reuniones a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal -encargada de definir la estrategia para blindar legalmente al gobierno, pero también estuvo parte del equipo de campaña de Santiago Caputo.

Sorprendió ver salir de los salones de reuniones al cuestionado subsecretario de Gestión Presidencial, Eduardo “Lule” Menem, quien habría retomado la colaboración en los temas de campaña, ya que fue quien definió junto a Karina Milei las listas en la mayoría de las provincias.

Según confirmaron fuentes oficiales, además de la cumbre con candidatos y la posible primera foto con todos en Olivos, Milei confirmó el lanzamiento de su gira de campaña para este viernes en Córdoba, adonde encabezará primero una visita a la Bolsa de Comercio y posteriormente su primer acto proselitista en la capital de la provincia mediterránea.

También tiene previstas visitas de campaña a Mendoza, Santa Fe y Mar del Plata, adelantaron las fuentes cercanas a Milei.