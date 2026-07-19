¡Es hoy! Argentina va por el bicampeonato del mundo ante España

Ante Suiza, en cuartos de final, Argentina no jugó bien y terminó 1 a 1 los 90 minutos reglamentarios jugando los últimos minutos con un jugador más. Sin embargo, los europeos no aguantaron en el alargue y, con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los de Scaloni sellaron el pase a la siguiente instancia. La semifinal fue nada menos que ante Inglaterra, en un partido que estuvo cargado de condimentos. Al igual que ante Egipto, la Albiceleste remontó un en los minutos finales y, gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se clasificó a la final.

España, por su parte, debutó en este Mundial con un pálido empate sin goles ante Cabo Verde que dejó muchas dudas. El equipo fue evolucionando con el correr de los partidos: goleó 4 a 0 a Arabia Saudita en la segunda jornada y selló la clasificación con un triunfo por la mínima ante Uruguay.

En dieciseisavos de final goleó 3 a 0 a Austria sin mayores dificultades. En octavos y cuartos fue superior a Portugal y Bélgica, pero no pudo traducirlo al marcador. Mikel Merino sobre el final de ambos partidos fue el salvador del equipo con sus dos tantos agónicos.

La semifinal lo cruzó con Francia en lo que para muchos fue una final anticipada. Los dirigidos por Luis de la Fuente fueron muy superiores al último subcampeón del mundo y se impusieron 2 a 0 con goles de Mikel Oyarzábal de penal y Pedro Porro.

La probable formación de Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La posible formación de España vs. Argentina, por la final del Mundial 2026

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.