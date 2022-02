El motor no ayudó y Tobías Martínez no pudo terminar

Largando desde el puesto 9º en la primera serie, un toque múltiple complicó a Tobías en la primera carrera de la mañana, finalizando 17º y con un recargo por toque con su ex compañero de equipo, Juan Pablo Pilo (Dodge), complicando su puesto de largada en la final donde ocupó el cajón 31º:“La serie no fue de lo mejor. En la primera vuelta veníamos haciendo una maniobra de sobrepaso y toco a penas al de adelante. Sabíamos que íbamos a ser recargados, así que no fuimos más adelante porque íbamos a ir atrás del que chocamos. Igual el rendimiento nos dejó conformes para la final” comentó el sanjuanino en relación a la serie.