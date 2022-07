El motor dijo basta y Della Motta se quedó sin final en Posadas

"Veníamos bien en la serie, pero lamentablemente se rompe el motor. El equipo trató de solucionar el problema, pero no fue posible y no pudimos largar la final” comentó Facundo que junto a su equipo el A&P Competición no contaban con motor de repuesto e intentaron hacerse de uno de otro equipo entre las series y la final, pero no fue posible y el sanjuanino no fue de la partida de la carrera a 25 vueltas.

Esta fecha comenzó complicada desde un principio. En primer lugar por el tiempo que complicó durante todo el sábado y por el otro, por la sucesión de inconvenientes en el auto del sanjuanino que en las dos tandas de entrenamientos las atravesó con problemas de caja y en clasificación debió parar por una rotura de un amortiguador.

Desde hoy en más, la tarea es hacer borrón y cuenta nueva, ya que en la próxima fecha Facundo será local en el “Desafío de las Estrellas”, 9ª fecha del Turismo Carretera que se disputará el fin de semana del 6 y de Agosto en el Circuito San Juan Villicum y para cuya competencia, que festejará los 5 años de vida del TC, el motor debe estar en su mejor momento para buscar un buen resultado.

La carrera final fue ganada por el neuquino Juan Cruz Benvenuti (Torino), escoltado por Christian Ledesma (Chevrolet) y Josito Di Palma (Ford), quienes integraron el podio en Posadas.