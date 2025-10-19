"
Argentina perdió ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Por un doblete de Yassir Zabiri, el elenco africano se impuso por 2-0 sobre la Argentina de Diego Placente en la final.

No pudo ser para la selección argentina Sub 20. Marruecos le ganó 2 a 0 en la final del Mundial Sub 20 y se consagró campeón del mundo. Yassir Zabiri convirtió los dos tantos y fue la figura de la final disputada en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

En los primeros minutos del partido los africanos empezaron a demostrar que iban a ser un rival muy duro. Las ofensivas fueron por los laterales y todos comandados por Othmane Maamma. Y a los 10 de la primera parte, una salida en falso del arquero Santino Barbi derivó en la solicitud del VAR por parte de Marruecos. decisión: tiro libre y amarilla para el arquero.

Zabiri se hizo cargo del disparo y la clavó al ángulo del palo del arquero. Era el 1 a 0. La Argentina no sintió el impacto y salió a buscar la igualdad. Tuvo acercamientos al arco rival, pero sin ser chances claras. Pero Marruecos aprovechaba los espacios y a los 28 e encontró con una situación sobre la derecha.

Othmane Maamma hizo todo bien. Corrió con la pelota al pie, llegó al fondo de la cancha, metió el freno, levantó la cabeza y envió el centro al segundo palo. Por ese sector entró Zabiri que, de zurda y de primera, anotó el 2 a 0. De esa manera finalizó la primera etapa y los africanos fueron mejores por aprovechar las chances.

Para el inicio de la segunda a la Argentina no le quedaba otra que salir a buscar el descuento. No le faltó nunca el esfuerzo de ir a buscarlo, pero siempre chocó con la defensa rival. A medida que pasaban los minutos, cada vez más los rivales se refugiaban en el fondo, pero siempre firmes. El partido llegaba a su fin y las posibilidades de un descuento que genere ilusión eran cada vez menos.

La final terminó y Marruecos se quedó con el partido y el título del mundo Sub 20 por primera vez en su historia. Un justo campeón, que golpeo en los momentos justos y también supo sufrir. para la Argentina, la chance de el séptimo título de la categoría no pudo ser, pero el material está en las juveniles de la Argentina.

