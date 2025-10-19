Argentina perdió ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

Othmane Maamma hizo todo bien. Corrió con la pelota al pie, llegó al fondo de la cancha, metió el freno, levantó la cabeza y envió el centro al segundo palo. Por ese sector entró Zabiri que, de zurda y de primera, anotó el 2 a 0. De esa manera finalizó la primera etapa y los africanos fueron mejores por aprovechar las chances.

Para el inicio de la segunda a la Argentina no le quedaba otra que salir a buscar el descuento. No le faltó nunca el esfuerzo de ir a buscarlo, pero siempre chocó con la defensa rival. A medida que pasaban los minutos, cada vez más los rivales se refugiaban en el fondo, pero siempre firmes. El partido llegaba a su fin y las posibilidades de un descuento que genere ilusión eran cada vez menos.

La final terminó y Marruecos se quedó con el partido y el título del mundo Sub 20 por primera vez en su historia. Un justo campeón, que golpeo en los momentos justos y también supo sufrir. para la Argentina, la chance de el séptimo título de la categoría no pudo ser, pero el material está en las juveniles de la Argentina.