El mejor jugador de los Pumas 7s recibió una dura sanción

La reacción violenta del jugador argentino desató una pequeña gresca entre ambos equipos, resultando en la tarjeta roja para Isgró. Francia se coronó como campeón con un marcador de 19-5. La consecuencia directa fue la suspensión del jugador, que impacta el futuro del equipo argentino, al menos hasta que se considere la apelación.

En un comunicado, Rodrigo Isgró explicó: “Si bien estaba enojado por la situación, no fue una acción en que quisiera hacerle daño. Yo estaba en el piso y sentí que se me venía un francés a pasarme el ruck. Agaché la cabeza y estuve mal, me pasé... Después terminamos agarrándonos entre todos. Eso no nos representa a nosotros como equipo”.

El entrenador del equipo argentino, Santiago Gómez Cora, compartió su preocupación tras el incidente y la sanción: “Terminar de esa manera es lo que más duele. Fue una imagen fea en el juego y por la impotencia. Tenemos que ir al tribunal y a partir de eso ver si le aplican fechas o no. Es lo que más preocupa, más allá de lo de [la lesión de Joaquín] Pellandini: lo de Rodrigo Isgró duele”.

La ausencia de Isgró sería un golpe significativo para Pumas 7s, ya que el jugador es conocido por su habilidad en el juego aéreo y su capacidad tanto defensiva como ofensiva. El deportista ha sido fundamental para el equipo que, bajo la dirección de Gómez Cora, ha alcanzado el nivel más alto del rugby seven mundial.

World Rugby ha endurecido las suspensiones por acciones peligrosas debido a una creciente preocupación por los daños cerebrales en el deporte. La decisión inicial de suspender a Isgró por diez partidos reflejaba esta nueva severidad en las sanciones.

El torneo olímpico en París 2024 consta de tres compromisos iniciales para cada selección, seguidos por etapas de playoffs, comenzando en los cuartos de final, siguiendo en las semifinales y culminando con una final, totalizando seis partidos para los equipos que lleguen a esa instancia. En el mejor de los escenarios, Isgró solo podría jugar el último de esos partidos si la apelación no prospera para reducir aún más su sanción.

Argentina, que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (disputados en 2021), espera poder contar con sus mejores jugadores en París para buscar una nueva hazaña.