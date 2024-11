El Maligno Torres ganó el oro en el Panamericano de Chile

El Maligno apuntó contra el Gobierno por la falta de apoyo a los deportistas

El Maligno Torres destapó la dura realidad económica que viven la mayoría de los deportistas argentinos. En una entrevista con AAdeporte apuntó contra el Gobierno y principalmente contra Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, por la falta de apoyo que reciben y lo difícil que es costear sus gastos personales y los que exige la competencia de alto rendimiento.

"Con Scioli no tuvimos la posibilidad de conversar y decirle que yo estoy desilusionado de lo que yo esperaba. ¿Cómo puedo afrontar un Los Angeles 2028? Tengo cuatro años que trabajar nuevamente no sabiendo qué puede haber. Yo les dije 'es mejor que me vaya a trabajar a un trabajo normal' porque no me quiebro, no tengo más ansiedad, depresión, frustraciones. ¿Qué me conviene?", aseguró.

"Mi sustento más importante son mis patrocinadores, o sea lo privado. Eso es lo que a mí me deja vivir. Con el tema de las becas sobrevivís, que es diferente. Yo quiero estar bien, estar contento, quiero lograr cosas, invertir y proyectar. No quiero solo sobrevivir", explicó."Me gustaría que a los deportistas se los apoyara un poco más, no con algo simbólico porque estamos llenos de cosas simbólicas que están todas ahí a un costado. Necesitamos sustento, ayuda, más inversión en el deporte. Ya lo hacen, ya estamos contentos, pero siempre hace falta un poco más. Eso es lo que estamos pidiendo. Hay muchos talentos nuevos que están ocultos y no se los puede apoyar", concluyó.