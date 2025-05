El impresionante contrato de patrocinio que firmó Faustino Oro

image.png

A su vez, quien también se mostró contento por la alianza fue Carlos Aso, vicepresidente ejecutivo de la institución. "Esperamos que nuestro patrocinio ayude a que el talento de Faustino siga creciendo, igual que una buena inversión se multiplica con el tiempo", reconoció.

Repasamos la historia del joven estrella

Faustino Oro pasó de que el deporte le pareciera aburrido a superar la barrera de los 2400 puntos de ELO (llegará a 2449), a meterse entre los 25 mejores jugadores argentinos del ranking y a romper el segundo récord al hilo en cuanto a la titulación (ya ostentaba el premio de ser el Maestro FIDE más joven de la historia).

Todo arrancó el 30 de mayo de 2020, cuando su papá Alejandro decidió crearle una cuenta en la plataforma Chess.com. Esa fecha representó un antes y un después, ya que se inició una etapa que quedará grabada a fuego en las páginas doradas.

image.png

Campeón argentino Sub 8 y panamericano Sub 10, Oro dejó los torneos juveniles para medirse con los principales rivales del mundo. De hecho, este año acumula un invicto de 31 partidas (enfrentó a más de una decena de Grandes Maestros) a ritmo clásico, con resultados destacados como el que obtuvo en el Continental de las Américas donde quedó octavo compartiendo el segundo lugar de la tabla. Ahora bien, hubo un momento quiebre. A pesar de que la curva de rendimiento siempre iba para arriba, el revés sufrido en el torneo Jóvenes Maestros (todos Sub 18) disputado en Yeda, en Arabia Saudita, donde finalizó en la última posición, fue clave. ¿Por qué? Cuando muchos se hubieran bajoneado (más siendo tan chico), utilizó ese resultado para tomar impulso y volar bien alto.

Jorge Rosito, quien empezó a trabajar con Oro el 4 de septiembre de 2020 y lo catalogó como "el talento más grande, por lejos, que vi en mi vida", comentó en una entrevista, qué cambió a partir de ese certamen. "Fue lo mejor que le pasó, porque a partir de ahí pude ver con lupa dónde cometía los errores. Y detecté un patrón y, a partir de eso, armé toda una base para mostrarle justamente dónde estaba cometiendo esas imprecisiones. Lo que pasa es que a ese nivel vos cometés dos jugadas dudosas y listo, perdiste. Hubo una partida que duró más de 70 movidas, cometió una sola jugada, una sola imprecisión y perdió. Así, es el ajedrez a alto nivel. Pero a partir de ahí vi un cambio tremendo en él", cerró.

Apoyado por un mecenas y algunos sponsors, Oro cuenta con el apoyo y seguimiento de cuatro entrenadores (además de Rosito -encargado de la preparación de las aperturas con piezas blancas- y Villanueva -aperturas piezas negras-, trabaja presencialmente con el GM Tomás Sosa -táctica- y con el GM peruano Jorge Cori -finales-). Además, una vez por semana practica con el IM Leandro Perdomo.