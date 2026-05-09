Faustino Oro ganó y es el segundo Gran Maestro más joven de la historia

Los registros de la FIDE y plataformas especializadas como 2700chess sitúan a Oro con su pico histórico de ELO clásico de 2528 puntos logrado este mes. La cifra lo posiciona en el séptimo lugar del ranking absoluto argentino. Además, ostenta valores destacados en las categorías blitz (2547) y tiempo rápido (2513), superando a jugadores con el doble de edad y consolidando una efectividad del 56 % en más de 540 partidas oficiales FIDE disputadas.

La partida de la séptima ronda de este viernes contra Leon Mendonca (Gran Maestro desde 2021, ELO 2.613) supuso un reto de alta exigencia para el ajedrecista argentino, que hizo tablas y le dejó buenas sensaciones para el resto del certamen.

Con la reciente victoria de este sábado a Bartlomiej Niedbala, Faustino Oro quedó en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con seis puntos sobre ocho posibles y su rival está en la 35° colocación con cinco unidades, una muestra de la paridad del torneo. De cara a la última fecha, el líder es el alemán Frederic Svane, de 22 años, con 6,5 puntos.

El camino de Oro en el torneo de Cerdeña incluyó victorias ante el alemán Gerhard Lorscheid, el francés Alexis Tahay y el italiano Guido Caprio, e igualdades frente a los indios Adharsh K., Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Mendonca. Para consagrarse Gran Maestro, la normativa FIDE exige al menos tres normas obtenidas en torneos internacionales. Después de la reciente victoria, a Oro le alcanzará con las tablas en la última ronda, en partida prevista para las 16:45 (hora argentina).

El Maestro Internacional más joven de la historia y una cadena de récords

Faustino Oro nació en Buenos Aires el 14 de octubre de 2013 y alcanzó la categoría de Maestro Internacional en junio de 2024, con solo 10 años, 8 meses y 16 días, la marca menor registrada en la historia del ajedrez. Antes de los 12 años ya había superado el registro histórico del estadounidense Abhimanyu Mishra y se convirtió en referencia indiscutida para jugadores de su generación.

El ascenso de Oro sobresale por establecer hitos de precocidad: en junio de 2023 fue el más joven en superar los 2.300 puntos de Elo FIDE. Luego, en septiembre de 2025, se transformó en el primer niño de 11 años en sobrepasar los 2.500 puntos, uno de los requisitos determinantes para obtener el título de Gran Maestro.

La notoriedad internacional llegó en marzo de 2024, cuando Oro derrotó en la plataforma Chess.com al ex campeón mundial Magnus Carlsen en una partida modalidad bullet —un minuto por jugador—, resultado que viralizó su apodo en la prensa nacional como “el Messi del ajedrez”. En febrero de 2026, alcanzó el quinto puesto global en la modalidad blitz, acumulando una puntuación personal récord de 3.295, por delante de nombres consagrados como Fabiano Caruana, Maxime Vachier-Lagrave e Ian Nepomniachtchi.

Logros en torneos internacionales y la búsqueda del récord absoluto

El desempeño presencial de Oro en competencias internacionales ha refrendado su perfil técnico. En el Campeonato Mundial de Blitz de la FIDE 2025 sumó 10,5 puntos sobre 19, con una performance de 2670 y victorias notables ante el gran maestro armenio Levon Aronian. En el ámbito clásico, se adjudicó el torneo Legends & Prodigies 2025 en Madrid con 7,5 puntos sobre 9, obteniendo su primera norma de Gran Maestro en septiembre de 2025, a los 11 años, 11 meses y 10 días. La segunda norma fue conquistada posteriormente en un torneo cerrado en Argentina, donde acumuló 5,5 puntos y performance de 2608.

Su intento más cercano a batir el récord absoluto de precocidad en la obtención del título llegó durante el Aeroflot Open 2026 en Moscú. En esa ocasión necesitaba la victoria ante el gran maestro ruso Aleksey Grebnev para consagrarse, pero resultó derrotado y finalizó a medio punto del objetivo, lo que dejó fuera de su alcance el registro histórico de Abhimanyu Mishra, quien es Gran Maestro desde los 12 años, 4 meses y 25 días.