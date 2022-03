El Huracán le pasó por encima a Boca y lo dejó en shock

Nicolás Orsini, que fue titular por la ausencia de Darío Benedetto, lamentó la derrota: “Creo que no encontramos la manera. Por ahí en el primer tiempo se nos complicó. No encontramos la manera de presionar y nos costó. En el segundo nos acomodamos un poco más, pero no fuimos claros en cómo atacar”. Además, agregó: “El grupo está fuerte, estamos trabajando bien. Quiero pensar que tuvimos una mala noche. Le pedimos disculpas a la gente y a nosotros mismos. Los superclásicos hay que ganarlos, pero hay que ir partido a partido y entrenamiemnto a entrenamiento. tendremos que trabajar en los errores que comentimos hoy para llegar de la mejor manera.”