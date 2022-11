El hockey volvió con triunfos de Bancaria, Barrio y Estudiantil

Bancaria consiguió una buena victoria jugando como local de Hispano. El Caballito ganó 8 a 5 con goles de Ricardo Rodríguez (4), Agustín Puerta (2), Nicolás Postigo y Nicolás Gómez. Las conquistas del equipo de calle Paula fueron obra de Fernando Ortíz (2), Federico Fernández (2) y Joaquín Olmos.

Estudiantil derrotó 5 a 2 a Sarmiento en Santa Lucía. El Albiverde anotó de la mano de Albano Martinazzo (2), José Zabala, Franco Lobos y Lucas Bridge. Los de Albardón descontaron a través Pedro Giménez y Facundo Cerdera.

El otro duelo del miércoles fue el 4 a 4 de Aberastain y Olimpia. El Naranja tuvo como goleadores a Leonel Miné (2) y Angelo Degiorgis (2). Para los Turcos anotaron Sebastián Pascual (2), Gonzalo Acosta y Federico Pena.

La fecha 3 tendrá continuidad el viernes con los juegos de las zonas C y D. Colón vs. UVT; Concepción vs. Unión; Valenciano vs. Richet y Caucetera vs. Social fueron los cruces programados. Los equipos que quedarán libres serán Estudiantil Sub23 y Media Agua.

Posiciones:

Zona A: B° Rivadavia 7; Lomas y Bancaria 4; Huarpes 1 e Hispano 0.

Zona B: Estudiantil 7; Olimpia 4; SEC 2; Aberastain 1 y Sarmiento 1.

Zona C: Concepción 6; UVT y Colón 3; Unión y Estudiantil Sub23 0.

Zona D: Valenciano 6; Social y Richet 3; Caucetera y Media Agua 0.